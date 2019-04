kub, Novinky

Žalobkyně navrhovala dvouletou podmínku, podle ní se Staníkova vina na základě svědectví zcela prokázala.

Staníkův obhájce naopak žádal zproštění obžaloby, podle něj trvají pochybnosti o tom, co ve skutečnosti ve Sněmovně zaznělo, navíc šlo prý o opilecký incident, při kterém byli členové SPD ostatními obviňováni z rasismu. Sám Staník v závěrečné řeči uvedl, že kdo zná Sněmovnu, tak ví, že se tam „chlastá extraliga“.

Obžaloba Staníka vinila z trestných činů podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, rovněž se jedná o podezření ze zpochybňování a schvalování genocidia.

Podle státní zástupkyně Zuzany Beňové bývalý tajemník SPD 24. října 2017 večer ve Sněmovně například uvedl, že „buzeranti a lesby jsou nemoc a měli by se střílet již po narození“, a že „homosexuálové, Romové a Židé by se měli posílat do plynu“.

Hanlivé výroky potvrdili u soudu v minulosti svědci, například někdejší poslanci Marek Černoch a Martin Lank (oba Úsvit). Podle dřívějšího vyjádření Staníka oba lžou.

Soudkyně Helena Králová již Staníka na konci loňského července potrestala roční podmínkou s dvouletým odkladem, měl také zaplatit 70 000 korun jako pokutu. Staník však s trestním příkazem nesouhlasil, soudkyně proto musela nařídit hlavní líčení.