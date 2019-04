bad, Novinky

Charvát na ženu zaútočil loni v červnu v Dobré Vodě u Pelhřimova. Po poklidné grilovačce před bytovkou se nad ránem začal pár hádat. Opilý Charvát začal družce vyčítat její údajnou nevěru. Slovní konflikt se po chvíli změnil ve fyzický, když Charvát dívku povalil na sedačku a ústa jí několikrát omotal lepicí páskou, „aby se uklidnila“.

„Chtěl, abych zmlkla,“ uvedla žena v lednu u krajského soudu. Po chvíli jí pásku z hlavy sundal a hádka pokračovala. To už Charvát partnerku chytil do kravaty a téměř dvaceticentimetrovým nožem ji bodl do hrudi. Žena spadla, Charvát ji nechal ležet na chodbě s nožem v ráně a šel do pokoje. Až později na její naléhání zavolal záchranku.

Sama se nebodla



Z počátku nejprve oba tvrdili, že si zranění způsobila dívka sama. Až když jí bylo řečeno, že to, jak situaci popisuje, je nepravděpodobné, tak výpověď změnila. Upravil ji i Charvát, když tvrdil, že k bodnutí došlo nešťastnou náhodou, když se prali. I tuto verzi ale vyloučil soudní znalec.

Charvát tak byl odsouzen za pokus o vraždu. V odvolání se snažil o změnu právní kvalifikace, protože prý neměl v úmyslu dívku usmrtit. „Brojím proti právní kvalifikaci skutku, protože tam žádný úmysl ze strany pachatele nebyl,“ uvedl Charvátův obhájce Jiří Černý.

Sám Charvát měl připravenou řeč na závěr, k soudu se z ní ale dostaly jen fragmenty. „Vážený soude, ta situace nebyla chtěná ani plánovaná. Nebyl žádný důvod, aby se něco takového stalo. Varianta, která se stala, že jsem ji zákeřně bodnul, to jsem vůbec nechtěl. Nebylo to vůbec myšleno špatně,“ sdělil zadrhávaje Charvát.