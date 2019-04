pab, Právo

„Okresní soud nedostatečně objasnil skutkový stav a musí ještě doplnit dokazování,“ uvedla mluvčí krajského soudu Lucie Jíchová.

Obžalovaný fotbalista předloni na podzim v průběhu mistrovského utkání nepovedeným skluzem nadvakrát zlomil nohu protihráči z TJ Velký Bor.

Podle okresního soudce Jana Kasala nebyl zákrok, za který dostal Dlouhý žlutou kartu, výrazným vybočením z běžného sportovního souboje. „Pokud by takové zákroky mělo řešit trestní právo, popřeli bychom tady podstatu fotbalového zápolení,“ prohlásil Kasal s tím, že obžalovaný nechtěl soupeři úmyslně ublížit.

Kontaktní sport



„Nešlo o žádný zákeřný faul mimo hru. Prostě do protihráče, jak se říká, zajel. Fotbal je kontaktní sport, který s sebou nese riziko zranění. Nedokážu si představit zápas, kdy hráči při hře budou přemýšlet, zda soupeře při zákroku nemohou zranit. To by hra ztratila na atraktivitě,“ vysvětlil Kasal.

Pochybení 22letého obránce vidí zástupkyně v tom, že při souboji o míč nezvládl skluz. „Ačkoliv neměl v úmyslu soupeře zranit, jako obránce musel vědět, že při takovém zákroku může protihráči způsobit zranění,“ uvedla žalobkyně. Jeho jednání proto posoudila jako nedbalostní, za což mohl skončit ve vězení až na dva roky. Proti původnímu rozsudku se na místě odvolala.