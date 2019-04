Karel Otcovský, Právo

Mrtvé tělo dítěte našel loni v polovině dubna mezi střepy muž, který prohledával popelnice.

Státní zástupce uvedl, že dítě bylo po porodu zdravé, zemřelo tudíž až v kontejneru. Obžalovaná odmítla před soudem vypovídat, soudkyně Kamila Krejcarová tak její výpovědi z přípravného řízení přečetla. „Bolela mě záda. tak jsem se šla vykoupat, klekla jsem si ve vaně a najednou ze mě vypadlo dítě,“ vypověděla žena na policii po svém zadržení.

Připustila, že chlapec dýchal a plakal. Zabalila ho do trička, dala do pytle s odpadky, zavázala a odnesla do nedalekého kontejneru. Poté se vrátila do bytu, umyla se a šla spát.

Obžalovaná v přípravném řízení řekla, že neví, proč dítě odnesla do kontejneru, proč nezavolala záchranku nebo dítě nevložila do babyboxu. Ten se přitom nachází jen zhruba tři stovky metrů od místa jejího bydliště v teplické čtvrti Řetenice. „Bála jsem se všeho, bála jsem se přítele, říkal, že už žádné dítě nechce. Nechtěla jsem to udělat. Byla to velká chyba. Myslela jsem si, že se na to nepřijde,“ vypověděla žena na policii.

Podle odborníků je přitom nepravděpodobné, že by dvojnásobná rodička těhotenství nerozpoznala. Obžalovaná přesto tvrdila, že neměla žádné příznaky, nebylo jí špatně, neměla bolesti, pravidelně menstruovala. Na dotaz vyšetřovatele, proč na facebooku opakovaně vyhledávala informace o příznacích těhotenství, nedokázala odpovědět.

Druh obžalované vypověděl, že o těhotenství partnerky neměl ponětí. „Bohužel jsem si nevšiml, že byla těhotná,“ zalitoval před soudem. Další dítě prý kvůli tíživé finanční situaci v rodině nechtěl, kdyby ale věděl, že je partnerka těhotná, jistě by ho přijal.

V době, kdy žena v koupelně rodila, spal ve vedlejším pokoji. „Nic jsem neslyšel, když usnu, tak mě neprobudí ani rána z děla," řekl.

Byla dobrá matka



O těhotenství obžalované nevěděla ani její matka. „Mně připadalo, že je pořád stejně silná," poukázala na korpulentní postavu své dcery. O jejím předešlém těhotenství se svědkyně dozvěděla až dva měsíce před porodem. Holčičku tehdy v utajení porodila doma, když byl její partner služebně mimo bydliště. Všechny doklady o narození pak vyřizoval její partner zpětně.

Matka s pláčem opakovala, že nechápe, proč se její dcera takto zachovala. „Musela mít nějaký zkrat,“ řekl zdrcená matka a dodala, že dcera se o své děti vždy starala. To potvrdily i další předvolané svědkyně. Sousedky z panelového domu však také hovořily o tom, že z bytu byl často slyšet hluk, když obžalovaná mnohdy i vulgárně děti okřikovala.

Svědkyně, jež potkávala obžalovanou na dětském hřišti, u soudu řekla, že se ženy ptala, zda je těhotná, protože si všimla, že má břicho. „Odpověděla, že ne, že přibrala, protože je s dcerou doma," uvedla.

Hlavní líčení mělo původně pokračovat ve středu. Soudkyně v úterý ale uvedla, že jednání se nebude konat a bude odročeno za účelem výslechu znalců.