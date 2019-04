ok, kub, vtk, mh, Novinky, Právo

Nehoda se stala po půl druhé odpoledne na křižovatce ulic Masná a Křenová.

„Je to hromadné neštěstí, zdravotníci zraněné rozdělovali podle závažnosti poranění,“ popsal Novinkám situaci na místě mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška s tím, že sedm lidí museli jeho kolegové z vraků vozů vyprosit.

Srážka tramvaje a trolejbusu v Brně

FOTO: HZS Jihomoravského kraje

Na ulici Křenová v Brně došlo k dopravní nehodě trolejbusu a tramvaje. Na místě je větší počet zraněných, ulice je neprůjezdná. — Policie ČR (@PolicieCZ) 1. dubna 2019

Mluvčí záchranné služby Micheala Bothová upřesnila, že zraněných je celkem 40. „Celkem jsme ošetřili 40 lidí, z nich bylo 13 těžce a 27 lehce zraněných. Jsou mezi nimi i dvě děti, z nichž jedno skončilo na jednotce ARO. Těžce zraněni jsou také řidiči tramvaje i autobusu. Oba mají zranění dolních končetin,“ uvedla Michaela Bothová, mluvčí záchranky.

„Jde o mimořádnou událost druhého stupně, operátorky zaktivovaly traumaplán," dodala mluvčí. Záchranka na místo vyslala deset sanitních vozů.

„Pacienty jsme převezli do fakultních nemocnic v Bohunicích, U sv. Anny, dále do Úrazové nemocnice i do dětské nemocnice v Černých Polích," konstatovala mluvčí.

FOTO: Drážní inspekce

Podle Drážní inspekce jela tramvaj prázdná. „Srazil se trolejbus číslo 33 s tramvají jedoucí jako ,služební jízda‘ bez cestujících. Škoda byla odhadnuta na více než milion korun. Drážní inspekce šetří příčiny a okolnosti nehody,” uvedl mluvčí inspekce Martin Drápal.

Nehodu vyšetřuje také policie. „Příčin nehody může být několik, od technické závady až po chybu některého řidiče. Zatím je ale nebudeme specifikovat,” konstatoval mluvčí policie Pavel Šváb.

Srážka tramvaje s trolejbusem v Brně

FOTO: HZS Jihomoravského kraje

Druhý stupeň traumatologického plánu se vyhlašuje při počtu zraněných mezi 11 až 100, připomněla ČTK. Plán stanoví především činnost výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby na místě, způsob transportu postižených do zdravotnických zařízení a seznam těchto zařízení. Cílem je efektivně pomoci co možná největšímu počtu postižených.