Patrik Biskup, Právo

Případ, který se nyní dostal ke Krajskému soudu v Plzni, mohl mít tragické následky, kdyby nezafungovaly kontrolní mechanismy na sociální síti, přes kterou si hoch nechal erotické fotky spolužaček posílat. Sama děvčata totiž nenašla odvahu se se svým trápením komukoliv svěřit.

Čtěte také: Student z Bruntálska vydíral dívky prostřednictvím intimních fotek

„Na podezření ze sexuálního zneužití dětí Facebook upozornil Centrum pro pohřešované a vykořisťované děti, které prostřednictvím Interpolu kontaktovalo policii v zemi, odkud byly registrované IP adresy,“ řekl předseda senátu Jan Špeta, jenž chlapce potrestal za sexuální nátlak a znásilnění dvouletou podmínkou a nařídil mu podrobit se speciálnímu výchovnému programu.

Podle Špety se jedná o jinak bezproblémového hocha, který má nadprůměrné studijní výsledky. „Před soudem se omluvil a svého jednání litoval. Bral to spíš tak, že se mu děvčata v podstatě nabízela sama,“ uvedl dále Špeta.

Hrozil zveřejněním

Upozornil také na to, že některé poškozené dívky ani nesplnily Facebookem stanovenou nejnižší věkovou hranici pro zřízení účtu, která je 13 let. „Jde však bezesporu o závažné provinění, a to zejména s ohledem na to, že si obžalovaný nemohl být jistý, jak dívky v zoufalé situaci na jeho chování zareagují. Sami se to bály oznámit ze strachu z ostudy, výsměchu a reakce rodičů,“ dodal Špeta.

Vše se odehrálo v roce 2016, kdy mladík chodil do deváté třídy základní školy. S mladšími spolužačkami ze stejné školy navázal bližší vztah a poté si jim řekl o fotku nahého těla. Některé to akceptovaly i proto, že se do něho zamilovaly a chtěly vztah udržet.

Následně po nich požadoval další erotické snímky, kde je instruoval, že mají předstírat masturbaci. Když odmítly, hrozil, že zaslanou fotografii zveřejní na Facebooku a rozešle ji rodičům, do školy, kamarádům i známým.

Čtěte také: Děti jsou stále častěji na sociálních sítích obětí vydírání

Výhrůžky podle zjištění Práva zněly například takto: „Podělala sis to sama, tvoje fotka bude ukázána tvým rodičům.“

Donutil ji k sexu

V jednom případě mladík přinutil 14letou dívku k orálnímu sexu pod slibem, že už jí dá pokoj. „Napsal mi, že jestli chci, aby to celé skončilo, tak půjdeme ven a tam mu to udělám. Dal mi svůj telefon a nechal v něm smazat všechny mé fotky. Tak jsem potom udělala to, co po mně chtěl,“ řekla dívka.

Plzeňský psycholog Karel Bröckl upozornil, že u citově slabších děvčat může strach z prozrazení vést až k sebevraždě. „Veřejné zostuzení by nedokázala přejít pouhým mávnutím ruky většina z nich,“ sdělil.