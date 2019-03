kub, Novinky, ČTK

Těla se našla ve středu u Pastrnkovy ulice, upozornil na to ve čtvrtek server Denik.cz. „Pán, který venčil pejsky, nám oznámil, že něco vidí plavat v řece, ale že neví, jestli to je figurína, nebo tělo. Bylo to tělo. Asi o 200 metrů dál jsme našli druhé," řekla policejní mluvčí Petra Hrůzová.

První z těl v řece podle policie leželo patrně už delší čas, muži bylo podle odhadu 35 až 45 let. Druhá mrtvola byla ve vodě kratší dobu, šlo o muže ve věku zhruba mezi 50 až 60 lety. „Kriminalisté u obou dvou zjišťují jejich totožnost," dodala mluvčí.

Policie řešila podobný případ rovněž ve středu v Davli u Prahy, kde se našlo tělo muže ve Vltavě.