Ludmila Žlábková, Právo

K události, která jen shodou okolností neskončila smrtí, došlo v září 2017 v Jičíně v lesoparku Čeřovka. Jak je přesvědčena obžaloba, mladík tehdy neunesl rozchod.

„Společně stáli na ochozu vyhlídky. Tlakem do jejích zad se poškozenou nejprve snažil strhnout do volného prostoru rokle, což se mu nepodařilo. Chytila se zábradlí. Při následném ataku ji strhl do volného prostoru. Spadla z výšky 8 metrů do rokle pod vyhlídkou. Nato obžalovaný s úmyslem spáchat sebevraždu skočil z vyhlídky také,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Když jsme se obrátili, tak se to stalo. Měl jsem v hlavě prázdno. obžalovaný

Obžalovaný, který je podle svých slov dodnes ve špatném psychickém stavu a léčí se, tento scénář odmítl. „Jednání uvedeného v obžalobě jsem se nedopustil. Nejsem ale schopný si vybavit, co se tehdy dělo,“ řekl zjevně roztřesený muž. Po neštěstí byl přesvědčen, že vše byla nešťastná událost. Poté prý uvěřil expřítelkyni, která ho informovala, že ji shodil.

Video

Vyšetřovací pokus na rozhledně Milohlídka. Záběry z 5.prosince 2018. Zdroj: Policie ČR

Chtěli fotku jako na Titaniku



„O tom, že jsem poškozenou strčil, jsem byl přesvědčen až do doby, kdy mi obhájci sdělili, že mají důvodné pochybnosti, že tomu tak bylo. Po provedené rekonstrukci jsem si uvědomil, že se to tak nemohlo stát. Proto se vinen necítím,“ řekl u soudu student 3. ročníku průmyslovky. Vztah obou mladých lidí trval zhruba rok. Podle obžalovaného neměli problémy. Později objevil na společném úložišti fotokopie zpráv, které si jeho přítelkyně psala s kamarádkou. V nich stálo, že uvažuje o rozchodu. Dívka to nejprve bagatelizovala.

Obžalovaný Lukáš Tuček (vpravo) s obhájcem Václavem Píchou.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

„Nakonec se ukázalo, že se rozejít chce. Prý se ve vztahu cítí omezeně,“ popsal v přípravném řízení Tuček. Rozhovor o rozchodu se rozhodli ukončit na místech, kde vše začalo. Odešli do lesoparku Čeřovka a zde je na vyhlídce Milohlídka napadlo naposled se vyfotografovat jako ze slavné scény z filmu Titanic.

Dívka má následky



„Stála přede mnou. Objímal jsem ji kolem pasu, za zády jsem měl zábradlí. Brečel jsem, bylo to příjemné ji objímat, ale přitom jsem věděl, že to je loučení. Když jsme se obrátili, tak se to stalo. Měl jsem v hlavě prázdno,“ vypovídal obžalovaný před policií.

Jičínská Milohlídka.

FOTO: Policie ČR

Při pádu se dívka zranila vážněji než obžalovaný, mimo jiné si zlomila i několik obratlů. „Má klientka se v nedávné době podrobila další operaci, kdy jí byly vyndány dráty ze zpevněné páteře. Teď začíná pomalinku s rehabilitací, a léčba tak není zdaleka ukončena,“ uvedl zmocněnec poškozené Jiří Šlenc s tím, že mladá žena trvá na tom, že byla z vyhlídky shozena.

„Důkazy, které vyplývají ze čtené výpovědi, dokazují, že pan obžalovaný ji strkal do rokle. Nemám pochybnosti o míře jeho zavinění,“ dodal.

Hlavní líčení bude pokračovat i v pátek.