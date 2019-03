kub, rav, Novinky

Iráčana podezřelého ze dvou teroristických útoků na vysokorychlostní vlaky v Německu zadržela rakouská policie v pondělí ve Vídni.

Z agenturních zpráv není jasný zdroj Kicklovy informace.

Česká policie jen potvrzuje informace z Rakouska



Informaci o zadržení dvou údajných teroristů v Česku Právu ve čtvrtek potvrdil policejní prezident Jan Švejdar. „Ano, mělo se to stát ve středu a měli by být dva. K zadržení by podle mých zprostředkovaných informací od operačního střediska mělo dojít na ruzyňském letišti,“ přiblížil Švejdar.

Kickl podle serveru Salzburg24 o zadržení dvou lidí v Praze informoval, když mluvil v Národní radě, což je jedna ze dvou komor parlamentu. Hlavně se věnoval cestám australského ultranacionalisty Tarranta, který postřílel padesát muslimů v mešitách v Christchurchi na Novém Zélandu.

Zdůraznil že největším nebezpečím zůstává islámský terorismus. Zmínil zatčení Iráčana podezřelého z terorismu v Rakousku a dodal, že ve středu byli v Praze zadrženi další dva podezřelí Iráčané, kteří společně s ním tvořili teroristickou buňku.