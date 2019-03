ok, Novinky

Hlídka zastavila podezřele vyhlížející auto v Doubí a nestačila se divit, když začala počítat pasažéry. „Vedle řidičky na místě spolujezdce seděly tři malé děti bez jakéhokoli zajištění. Na zadních sedačkách pak strážníci objevili další čtyři nezajištěné děti,“ uvedl ve středu velitel městské policie Marcel Vlasák.

To však nebylo všechno. Za osobním autem jel ještě transit, kde byla situace dost podobná. „V přední části seděly dvě děti v sedačkách, ale vzadu se nacházely čtyři malé děti bez sedaček a pásů,“ konstatoval Vlasák.

Podle něj řidiči uvedli, že svážejí děti do školky do Doubí, protože pro jejich rodiče tam platí zákaz vjezdu. „Své chování budou muset nyní vysvětlit správnímu orgánu, jelikož na místě jsme to neřešili,“ uzavřel velitel strážníků.