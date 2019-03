Novinky, Právo

Momentálně platí rozhodnutí brněnského soudu, který dal lobbistovi dvouletý odklad nástupu do vězení s ohledem na jeho zdraví.

Lobbista na začátku března poslal soudu zdravotní posudky, podle kterých je jeho onemocnění v konečné fázi bez možnosti zlepšení. Ty si prostudoval soudce a nyní jeho žádost zamítl.

Žádost byla zamítnuta, sdělila mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti není pravomocné, odsouzený si může podat stížnost.

Operace hlavy



Janoušek má problémy po prodělané operaci hlavy. Již loni usiloval o prominutí trestu, o čemž rozhodoval už v květnu v neveřejném zasedání pražský městský soud, který mu zbytek trestu neodpustil. Rozhodnutí pak potvrdil Vrchní soud v Praze.

Soud loni uvedl, že ačkoliv se v případě odsouzeného jedná o nevyléčitelnou, životu nebezpečnou nemoc, nelze s dostatečnou mírou spolehlivosti předvídat vývoj zdravotního stavu odsouzeného.

Lobbista v roce 2012 srazil v opilosti autem ženu v pražské Michli. Původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec dostal 4,5 roku za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky.

Trest nastoupil v listopadu 2014. V brněnské věznici zůstal do března 2016, poté byl dočasně propuštěn na svobodu. Brněnský krajský soud předloni v listopadu zamítl Janouškovu další žádost o přerušení trestu. Zároveň ale uvedl, že zdravotní prognóza nepředpokládá zlepšení a Janoušek by měl situaci řešit žádostí o upuštění od zbytku trestu.

Kdy se vrátí za mříže?



Janoušek se v určeném termínu do věznice nevrátil. Jeho advokát podal v Praze žádost o odpuštění zbylého trestu, pražský soud ale celý spis následně zaslal do Brna. Brno trvalo na tom, že o žádosti by měl rozhodnout ten soud, který Janouškův případ řešil jako první, tedy Městský soud v Praze. Nejvyšší soud mu dal za pravdu.

V květnu rozhodl Krajský soud v Brně o dvouletém odkladu výkonu trestu ze zdravotních důvodů, který nyní platí, takže lobbista se zřejmě za mříže hned tak nevrátí.