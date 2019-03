Petr Kozelka, Adéla Jelínková, Právo

„Bylo mimo jiné zjištěno, že v případě jakýchkoliv problémů s justičními orgány je obviněný připraven okamžitě vycestovat mimo území Evropské unie, konkrétně do Švýcarska. Je tudíž dána důvodná obava, že by obviněný mohl z České republiky uprchnout a skrývat se v zahraničí a svůj pobyt financovat z výnosů z vyšetřované trestné činnosti,“ píše se v usnesení, kterým brněnský městský soud odůvodnil uvalení vazby a které má Právo k dispozici.

Obavy z útěku jsou navíc prý znásobeny okolností, že „obviněnému nepochybně reálně hrozí vysoký trest“. Konkrétně deset a půl až šestnáct let vězení.

Soud na začátku března poslal do vazby kromě Švachuly další čtyři obviněné, kteří měli dle vyšetřovatelů podíl na manipulaci veřejných zakázek na radnici Brno-střed. Další čtyři lidé jsou stíháni na svobodě.

Hra o zakázky

Na úplatcích si měl Švachula přijít téměř na devět milionů korun (celá skupina na zhruba dvojnásobek). Tato částka ale nemusí být dle policistů konečná. V případě, že by obviněný expolitik zůstal na svobodě, hrozilo by prý, že by se zákulisními hrami o zakázky pokračoval.

Byl ovlivněn větší počet zakázek vyhlášených Úřadem městské části Brno-střed, kdy toto patrně vyjde najevo až postupem času, přičemž některé z těchto zakázek, jichž se prokazatelně podchycené nestandardní kroky odpovídající činnosti této organizované skupiny týkaly, ještě nebyly ze strany Úřadu městské části Brno-střed ani ukončeny či realizovány,“ upozornil státní zástupce.

Video

Soudce Libor Hanuš k rozhodnutí o uvalení vazby (9. března 2019)

Pokud by Švachula nebyl ve vazbě, mohl by se prý navíc pokusit ovlivňovat některé svědky - a to zejména z řad zaměstnanců radnice. „Někteří ze svědků jsou nebo v minulosti byli vzhledem ke svému pracovnímu zařazení v podřízeném vztahu k obviněnému, či mohli být v podřízeném vztahu v rámci dané organizované zločinecké skupiny. O to intenzivněji tedy hrozí obava, že by ze strany Švachuly mohla být ovlivněna jejich svědecká výpověď,“ varoval státní zástupce.

Příkladem může být další obviněný, stíhaný tentokrát na svobodě - údajný člen zločinecké skupiny Petr Kosmák, jenž na radnici Brna-střed pracoval jako vedoucí technik správy nemovitostí. Ve Švachulově skupině měl podle policie mimo jiné plnit funkci „výběrčího“ úplatků.

Kosmák se, dle nedávného zjištění Práva, rozhodl s policisty spolupracovat, přičemž jeho svědectví je dle vyšetřovatelů jedno z klíčových.

Před svatbou



Švachula se přes všechny výše popsané argumenty snažil soudce přesvědčit, aby jej policisté vyšetřovali na svobodě. Jako důvody toho, proč by neměl utéct, uváděl rodinné vazby a vlastní zasnoubení.

„Uvedl, že má sedmiletého syna, nemocného tatínka, se kterým je v neustálém kontaktu, má i dceru, která také není zdravá a má tři měsíce před svatbou. Dále poukázal na to, že se stará o maminku a dodal, že není důvod, proč by utíkal,“ stojí v usnesení.

K podstatě případu ale Švachula odmítl vypovídat.

Vypovídat se ale, vyjma zmiňovaného Kosmáka, rozhodl i druhý obviněný - podnikatel iráckého původu Saman El-Talabani. Ten měl v „dlouhodobém, konspirativním systému“, který podle policistů devítka obviněných vytvořila, působit jako vrchní koordinátor. V roce 2016 jej ale na jeho „pozici“ vystřídal stíhaný nedávno odvolaný člen ANO a místostarosta městské části Brno-Ivanovice Petr Liškutin.

Talabani jako obviněný figuruje v kauzách týkajících se vynášení informací z trestních spisů a půlmiliardového daňového úniku. Nedávno dostal dvouletou podmínku za to, že v minulosti vyhrožoval bývalému šéfu brněnské expozitury NCOZ Richardu Ohnoutkovi.

(Ne)důvěryhodný Talabani

Soudce Libor Hanuš při vazebním zasedání sice uznal, že vzhledem k Talabaniho historii, může jeho svědectví vypadat nevěrohodně, navzdory tomu se ale rozhodl jeho informacím v této kauze zatím věřit.

„Všechny jeho jednotlivé výpovědi jsou v relevantních bodech konzistentní a vnitřně bezrozporné. Dále pak nutno zdůraznit, že nikoliv nevýznamné části jeho výpovědi jsou potvrzovány dalšími důkazy, v určitých momentech i vícečetnými,“ uvedl soudce.