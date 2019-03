Aleš Fuksa, Právo

Ovlivnit se prý snažil i policisty a státního zástupce. Podle Stokláska chtěl odstranit důležité části trestního spisu přes jednoho z policistů Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. To se mu však nepovedlo. Policista odepřel nabídku deseti milionů korun a věc oznámil nadřízenému.

„Jde o masivní způsob ovlivňování trestního řízení, který je přímo úměrný daňové trestné činnosti Radka Březiny. Šlo od prvopočátku o snahy masivně ovlivnit každého, kdo by mohl vypovídat proti Radku Březinovi a jeho organizované zločinecké skupině,“ sdělil státní zástupce Miroslav Stoklásek z Vrchního státního zastupitelství.

Do ovlivňování svědků chtěl Radek Březina podle Stokláska vložit velké finanční prostředky, kterými disponoval. „Jednalo se o nejranější fázi, kdy se teprve rozkrývala celá organizovaná skupina, což podtrhuje nebezpečnost jednání obviněných. Pokud by svého cíle dosáhli v této fázi, stačilo málo a nic nebylo rozkryto, respektive by jejich činnost nebyla rozkryta v takovém rozsahu, kdy státu vznikla škoda za více než pět miliard korun,“ dodal státní zástupce.

Případ ovlivňování trestního řízení od úterý rozplétá Krajský soud v Brně. Kromě Radka Březiny státní zastupitel zažaloval i jeho exmanželku Stanislavu Březinovou, která měla být hlavním vykonavatelem příkazů zatčeného lihového bosse. Dále pak bývalého jednatele Morávia-Chemu Radovana Dalajku, Martina Kalakaje, Pavla Bubláka, Miroslava Pantlíka, správce Březinových budov Ivana Kováříka, Pavla Čanigu, bílého koně z likérky Drak, a Březinovu asistentku Kristýnu Mazurovou.

Obžalovaná je i osobní asistentka Radka Březiny Kristýna Mazurová.

Březinova exmanželka hlavním vykonavatelem



Po svém zatčení se snažil Březina z vězení přes svou manželku Stanislavu a jednoho ze svých advokátů úkolovat své podřízené. Obžalovaná Březinová, Radovan Dalajka a další měli přimět svědky, aby se zpaměti naučili Březinou sepsané výpovědi či aby se zapírali a na spojitosti s Březinovými obchody zapomínali.

Obžalovaní Radovan Dalajka (vlevo) a Stanislava Březinová se zdraví před začátkem soudu.

U dlužníků měl obavy, že policistům prozradí původ Březinových peněz. Údajně jim nařídil posílání dlužných částek na účet Stanislavy Březinové, aby je nemohla zabavit policie. Svědkům za naučené výpovědi podle obžaloby nabízel řádově desítky až stovky tisíc korun, dlužníkům snížení úroků.

Pro soudce milion korun



Ovlivnit se prý snažil Březina přímo nebo přes své kumpány také policisty a dozorového státního zástupce, kterému chtěl nabídnout milion korun, když dostane jeho bratra Tomáše z vazby. Měl si vytipovat i tři soudce Krajského soudu ve Zlíně, z nichž alespoň dva měli dostat po milionu korun, pokud rozhodnou o konci vazby pro bratra Tomáše. Ke kontaktování soudců však nakonec po nezdařeném pokusu nedošlo.

Eskorta přivádí Pavla Čanigu, bílého koně Radka Březiny z likérky Drak.

„Žádné soudce neznám. Na nikoho nemám žádné páky, ani jsem nikdy soudce nevyhledával. Nikoho jsme neškolil, neinstruoval. To jde mimo mě. Dál odmítám vypovídat,“ řekl k obžalobě Dalajka.

Lihový boss Březina chtěl přes jednoho z mužů blízkých ostravské policii také kontaktovat některé policisty, kteří by mu zajistili utajované části trestního spisu. „Policisté měli zmařit počáteční trestní řízení i tím, že by byly zašantročeny stěžejní důkazy,“ řekl Stoklásek. Nabídnout jim chtěl od 300 do 500 tisíc korun.

„Radek Březina vymyslel, organizoval a z vazby řídil trestnou činnost prostřednictvím dosud nezjištěných osob z řad advokátů a prostřednictvím manželky Stanislavy Březinové, přes kterou měl jako přes hlavní osobu, činnost řídit. Ti předávali z vazby pokyny a příkazy jemu podřízeným. Jednalo se o vlastnoručně psané texty podle diktátu Radka Březiny, dále předkládali Radku Březinovi ke konzule provedené úkoly přesně tak, jak zamýšlel. Řídil činnost Stanislavy Březinové jako hlavní osoby, sama prováděla nezákonné ovlivňování svědků,“ řekl Stoklásek.

Obhájce Radka Březiny Filip Opatřil se zatím nechtěl k obžalobě vyjadřovat. Radku Březinovi, který se od soudu omluvil, hrozí až šestnáct let vězení. Dosud si odpykává trest v hlavní daňové trestné činnosti, kde byl odsouzen ke 13 letům. Spoluobžalovaným hrozí v současné kauze ovlivňování svědků až deset let.

Soudní líčení jsou naplánována až do června letošního roku. Soud se chystá vyslechnout několik desítek svědků.