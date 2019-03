ok, Novinky

Policisté si auta všimli v neděli odpoledne v obci Nejda, protože bylo poškozené, a chtěli ho zastavit. Šofér však nereagoval a začal ujíždět. Přes lesní cestu se dostal až k řece Ohři, kde ho neprůjezdná cesta donutila zastavit. Muž skočil do řeky a policisté použili varovný výstřel do vzduchu, ani to jej však nezastavilo.

„Řidič se snažil přeplavat řeku, ale v hlubší části řeky ho však zřejmě strhl prudký proud a začal se topit. Policista neváhal poskytnout řidiči pomoc a skočil za topícím se mužem do řeky. Muži se však nakonec podařilo z proudu dostat a doplavat na druhý břeh rozvodněné řeky,“ informovala mluvčí policie Zuzana Týřová.

Na druhé straně však na 18letého řidiče čekaly další hlídky, které ho zadržely. Policisté zjistili, že mladík nemá žádný řidičský průkaz. „Svou agresivní a bezohlednou jízdou ujel téměř 10 kilometrů, přičemž ohrozil účastníky silničního provozu a několik osob jdoucích po lesní cestě. Celý případ je nadále v šetření policistů,“ uzavřela Týřová.