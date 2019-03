Petr Kozelka, Právo

Státní zástupce Ivan Hrazdira přísný návrh odůvodnil tím, že Žondra už v minulosti podobný zločin spáchal, a proto je na místě k němu přistupovat tvrdě. „Bylo jednoznačně prokázáno, že pachatelem je obžalovaný Radim Žondra. Soud by ho měl uznat vinným a navrhuji trest kolem 12 let vězení. Obžalovaného usvědčuje poškozená, která ho jasně poznala při rekognici, i další nepřímé důkazy,“ konstatoval Hrazdira.

Ten upozornil, že Kvitová celou dobu od napadení vypovídá naprosto stejně, popsala útok i pachatele a nezaváhala ani při ztotožnění. Vzhledem k tomu, že Žondra byl už jednou za podobné jednání souzen jako člen skupiny útočící na seniory, měl by podle státního zástupce soud přikročit ke zvýšení trestní sazby o jednu třetinu, na což zákon v podobných případech pamatuje.

K útoku došlo 20. prosince 2016. „Obžalovaný pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle, zazvonil na zvonek, poškozená ho pustila do domu a bytu, ukázala mu místo, kde má kotel na vodu. Ve chvíli, kdy k němu stála zády, jí dal nůž na krk. Poškozená nůž chytla za ostří a obžalovaný nožem prudce trhnul, čímž jí způsobil řezné rány na ruce,“ popsal útok žalobce.

Radim Žondra přichází k soudu

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Žondru jako důkaz rozčílily zejména pachové stopy, které policie našla na tenistčině bundě.

Všechny pokusy v rámci zkoušky natáčené na kameru skončily tak, že pachové stopy nalezené v bytě Kvitové se shodovaly s těmi, které policie odebrala Žondrovi po jeho loňském květnovém zatčení.

Chtěl po mě, abych pustila teplou vodu, tak jsem se otočila a v tu chvíli jsem měla nůž na krku. Petra Kvitová

Žondra ale uvedl, že tenistka na sobě teplákovou bundu podle svých slov v době útoku neměla. Podle něj řekla, že si ji vzala, až když pachatel opustil její byt.

„Poškozená s tím cestovala po celé České republice, nelze to spojovat s místem činu,“ řekl Žondra. Napadl také pořizování pachových stop, při kterém podle něj policie udělala několik chyb.

Kvitová je na turnaji



Kvitová soudu nepřihlíží, je na turnaji v Miami, kde postoupila do čtvrtfinále. Světová dvojka má šanci probojovat se do čela světového žebříčku před Japonku Naomi Ósakaovou, k tomu potřebuje postoupit do finále.

Tenistka Petra Kvitová během tiskové konference po návratu z Austrálie, dne 28. ledna 2019 v Praze.

FOTO: Vlastimil Vacek, Právo

U minulého líčení, kdy vypovídala v oddělené místnosti, aby se nemusela setkat s údajným útočníkem tváří v tvář, což trestní řád běžně v podobných případech umožňuje, ale Žondru jednoznačně označila za pachatele.

„Chtěl po mě, abych pustila teplou vodu, tak jsem se otočila a v tu chvíli jsem měla nůž na krku. Já jsem chytila čepel a on ten nůž vytáhl. Upadla jsem, pištěla jsem, všude byla spousta krve. Říkal, že mi nechtěl ublížit,“ popsala napadení.

Žondra je ve vězení



„Jak jsem viděla tu krev, tak jsem se ptala, co chce. On říkal, že potřebuje čas, a já na to, že čas nemám, že potřebuju do nemocnice. Pak jsem se ho zeptala, jestli chce peníze, a on mi řekl, že jo. Měla jsem deset tisíc, vytáhla jsem je z kabelky, dala jsem mu je a on odešel. Pak jsem volala na záchranku a policii. Přivezli mě do nemocnice, měla jsem pořezaných všech pět prstů včetně nervů na dvou prstech,“ dodala Kvitová.

Žondra už byl v minulosti odsouzen za účast na přepadání seniorů, v současnosti si odpykává 2,5 roku za dodání tipu k přepadení důchodce na Blanensku.