Bezdomovec se vloupal do pražské vily a pár dnů tam debužíroval

Nezvaný host čekal majitele po návratu do své vily v sobotu večer v Praze. Během jejich nepřítomnosti se do vily vloupal bezdomovec a po dva dny si užíval života v luxusu. Nyní mu za to hrozí až dva roky vězení.