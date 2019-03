Petr Kozelka, Právo

Peníze se nikdy nenašly, podle soudu je bratři ale investovali například do nákupu nemovitostí. Soud tak zabral například dům psaný na jejich matku.

„Část peněz z loupeže byla investována nedohledatelným způsobem. U investic do zabraných nemovitostí nešlo o bezprostřední výnos z trestné činnosti, ale o zprostředkovaný. Tedy na nákup nemovitostí byla použita část nelegálně získaných prostředků,“ konstatoval předseda soudního senátu Miloš Žďárský.

„Nerozporujeme, že tam mohly být i peníze získané poctivě, ale pachatelé asi nemají dvě hromádky peněz, na jedné uloupené prostředky a na druhé ty poctivě vydělané. Pachatelé peníze smíchají a používají je,“ sdělil soudce.

Antonín Dolíhal u olomouckého vrchního soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

Soud zabral například ornou půdu a louky u Drásova či Perné, rodinný rekreační dům či v té době rozestavěnou stavbu v Malhostovicích na Brněnsku.

Roman Dolíhal u soudu tvrdil, že na všechny nemovitosti si poctivě vydělali. Podle něj například stavbu v Malhostovicích převedl na svoji matku, protože byl ve vazbě a dům začal chátrat. „Nebylo to proto, abych nějaký majetek odklonil, aby nebyl zabrán,“ řekl Dolíhal.

Roman Dolíhal (vpravo) a Jaroslav Havlík (vlevo) u olomouckého vrchního soudu. (archivní snímek)

FOTO: Petr Marek, Právo

Jeho matka prý následně dům dostavěla a zhruba o dvě třetiny navýšila jeho cenu. „Bude se rozhodovat o nemovitostech mé maminky, která s tím nemá nic společného. A státní zástupce chce, aby stát moji maminku okradl,“ uvedl Roman Dolíhal.

Pachatelé slavkovské loupeže unikali spravedlnosti téměř deset let. Klíčové pro objasnění případu bylo svědectví Antonína Dolíhala, který s vyšetřovateli začal spolupracovat a vypovídal proti svému bratrovi. I proto mu před dvěma lety soud uložil jen desetiletý trest, jeho bratr Roman dostal 20 let a třetí z lupičů Jaroslav Havlík má být ve vězení 11 let.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Roman Dolíhal s komplici u Vrchního soudu v Olomouci (22. listopadu 2016)

Jak vyplynulo z jednání u soudu, muži se dohodli s velitelem vozu převážejícího peníze na tom, že na vhodném místě v serpentinách nad Slavkovem auto zablokují. Dne 9. srpna 2006 kolem sedmé hodiny přijeli na místo, převlékli se do černých kombinéz s nápisy „policie”, na auto dali modrý maják a vyjeli z vedlejší komunikace, kde zastavili vůz s penězi.

Antonín Dolíhal si dal na rameno protitankovou střelu RPG a namířil na osádku vozu. Jeho bratr Roman s dalším vozem přijel za auto s penězi, přeložili tam schránky se 77 milióny korun, poté hodili do nákladového prostoru přepadeného vozu slzný granát a ujeli.

Po několika letech ale nastal problém. Velitel vozu prý začal požadovat větší část peněz. Proto jej Roman Dolíhal ve svém domě zasáhl zezadu elektrickým paralyzérem a pak jej uškrtil. Tělo ukryl ve výkopu na stavebním pozemku.