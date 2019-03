mar, kab, Právo

Samotný Kušnarenko svůj vzkaz stáhnout nehodlá a nevnímá jej nijak kontroverzně. Je prý připraven obhájit se před policií. Nešlo podle něj o útok na většinovou společnost, ale o ochranu před možnou agresí směrovanou proti muslimům.

„Každý má právo na život, na zdraví, a to v rámci sebeobrany, krajní nouze nebo nutné obrany. To je všechno,“ vysvětloval včera Právu. „Nebyla to výzva k ozbrojování,“ dodal.

Právu informace o prověřování případu potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. „V současné době analyzujeme a vyhodnocujeme informace. Z těchto důvodů zatím nebudeme poskytovat další informace,“ sdělil. Kušnarenko Právu řekl, že ho zatím detektivové nekontaktovali. Případ považuje za interní záležitost muslimů.

Podle předsedy Muslimské obce ČR Muneeba Alrawiho nebyla výzva Kušnarenka vhodná. „V souvislosti s teroristickým útokem na Novém Zélandu se i v ČR zvýšila intenzita protimuslimských názorů včetně schvalování takovýchto útoků na muslimy a možnosti si to vzít jako příklad, jak se vypořádat s muslimy,“ řekl.

Také Kušnarenkův osobní profil na sociální síti zaplavily zejména nesouhlasné komentáře. A to i od lidí, kteří se označují jako muslimové. „Díky, že se snažíte muslimům ještě víc zkomplikovat situaci. Od té doby, co jsem o vás slyšela, tak děláte všechno a říkáte všechno možné proti muslimům,“ uvedla jedna z diskutujících.

Pnutí v komunitě

Kušnarenko muslimské komunitě nepomohl ani podle odborníka na extremismus Miroslava Mareše. První reakce totiž vyvolaly negativní komentáře ze strany většinové společnosti.

„Zatím si nemyslím, že to bude mít bezprostřední dopady, více rizikové by bylo, kdyby skutečně začaly kolem mešit chodit ozbrojené muslimské hlídky,“ sdělil Právu Mareš. „Je třeba vidět i dopad na vnitřní pnutí v muslimské komunitě, kde se objevuje napětí mezi některými představiteli původem z arabských zemí a představiteli původem z postsovětského prostoru,“ vysvětlil Mareš.

Kušnarenko působí jako právník. Hájil třeba Samera Shadeha, který čelí obvinění z terorismu. Ten byl ve funkci pražského imáma před Kušnarenkem. Kušnarenko zastupuje muslimy z postsovětských zemí, kdežto šéf muslimských obcí Alrawi ty z arabských zemí.