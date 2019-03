ok, Novinky

Mladík se měl pokusit znásilnit dvě ženy v sobotu večer na blíže neupřesněném místě. Policie po něm dva dny pátrala. Dopaden byl v pondělí a obviněn.

„Třiadvacetiletému cizinci bylo sděleno obvinění pro trestný čin znásilnění ve stadiu pokusu,“ uvedla mluvčí policie Pavla Kofrová. Další informace policie zatím nechce zveřejňovat, protože vyšetřování je teprve na počátku.

Muž čeká v policejní cele, zda jej soudce pošle do vazby. Ve vězení by mohl strávit až deset let.