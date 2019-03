Michael Polák, Právo

Někteří zaměstnanci policie například Dvořákovi museli v pracovní době pokládat podlahu v jeho domě, jiní mu zase museli dovézt pergolu nebo pračku pro jeho sestru. K těmto dovozům a odvozům se přitom využívala služební policejní auta.

Ačkoliv soud Dvořáka uznal vinným, žádný trest mu neuložil. Ztotožnil se totiž s původním rozsudkem Okresního soudu v Liberci, který vloni v červenci vynesl obdobný verdikt. Trest tehdy nevyměřil, neboť od spáchání skutků už uplynulo více než 10 let.

Dvořák v úterý u soudu znovu odmítl, že by své pozice policejního ředitele zneužíval. „Všechno jsou to manipulace a nepravdy. Všechno se událo úplně jinak,“ reagoval před vynesením verdiktu. „Je to obyčejná likvidace člověka. Třicet šest let jsem sloužil společnosti a najednou je ze mě zmetek. Není to divný?“ divil se.

Tvrdil také, že výpovědi jeho někdejších podřízených jsou zmanipulované. Tomu ale soud neuvěřil. „Těžko by podřízení sami od sebe věděli, že mu mají dovézt pračku nebo položit v domě lino, pokud by je neúkoloval,“ vysvětlil soudce Lukáš Korpas, proč soudní senát uvěřil výpovědím svědků.

Rok ho sledovali



Dvořák se měl trestné činnosti podle obžaloby dopouštět v posledních třech letech svého působení v čele liberecké policie, vedl ji v letech 2003–2009. Nakonec ho v poutech z jeho kanceláře odvedli vyšetřovatelé GIBS poté, co ho rok sledovali a odposlouchávali.

Už v roce 2013 byl Dvořák odsouzen za to, že se postaral o smazání dopravního přestupku, kterého se dopustil někdejší hejtmanův náměstek za ČSSD Martin Sepp. Dvořák si také nechal zjišťovat některá telefonní čísla pro soukromé účely a v rozporu se zákonem poskytl tehdejšímu europoslanci za ČSSD Robertu Duškovi informaci, zda je Sepp stíhán za podvod.

Proti nynějšímu verdiktu se už Dvořák nemůže odvolat. Může si ale podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Zda tak učiní, nechtěl komentovat.