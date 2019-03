Petr Kozelka, Právo

Nehoda se stala v červenci 2016 na křižovatce u Tvarožné na Brněnsku. Štýbl za volantem dodávky vjel z vedlejší silnice, nedal přednost přijíždějícímu osobnímu autu a smetl ho do pole. Ve vraku na místě zahynuly tříletá holčička a její matka, šestiletý chlapec přes veškerou pomoc záchranářů zemřel po převozu vrtulníkem do nemocnice.

Okresní soud Brno-venkov Štýbla poslal za usmrcení z nedbalosti na čtyři roky do vězení, muž se ale s trestem odmítl smířit. Před odvolacím senátem pak jeho obhájkyně horovala pro to, aby mladý muž dostal jen podmínku.

„Místo těch mrtvých dětí bych tam raději ležel já,“ kál se Štýbl, ale odvolací senát v čele s Alešem Flídrem pro jeho argumenty neměl pochopení. „Došlo k těžké tragédii a pan obžalovaný za ni musí nést následky. Následek nehody je děsivý,“ konstatoval předloni v říjnu soudce Flídr.

V polovině listopadu 2017 tak muž musel nastoupit do vězení. Hned po třetině trestu ale usiloval o to, aby se zpoza mříží dostal a podal žádost o podmíněné propuštění. „Po dobu pobytu ve vězení jsem si uvědomil, co jsem té rodině způsobil a lituji toho každý den. Do smrti si to neodpustím. Mám dvě kázeňské pochvaly, chtěl bych se vrátit k rodině a začít splácet odškodné pozůstalým,“ odůvodnil svou žádost Štýbl, který kromě trestu vězení a šestiletého zákazu řízení musí pozůstalým zaplatit několik milionů korun.

Senát brněnského Městského soudu v čele s Jaroslavem Chocholou chtěl vědět, proč muž osudný den nedal přednost. „Když jsem jel, viděl jsem, že na kilometry daleko nebylo žádné auto, říkal jsem si, že nemůžu nikoho ohrozit a že pojedu. Když jsem byl v křižovatce, tak se vynořilo to auto, nevím, odkud se vzalo, prostě jsem ho neviděl. Nevím, jak je to možné. Život už jim nevrátím, budu se snažit udělat cokoli, abych zaplatil odškodné,“ tvrdil soudu Štýbl.

Státní zástupce Jan Petrásek proti možnosti, aby Štýbl vyšel z vězení, tvrdě protestoval. „Sice jsou splněny formální podmínky, ale na podmíněné propuštění není automatický nárok, je to jen na rozhodnutí soudu a podle mě není namístě vzhledem k okolnostem případu odsouzeného propustit,“ konstatoval Petrásek.

Senát soudce Chocholy Štýbl nepřesvědčil. „Trestná činnost, které jste se dopustil, je velmi společensky škodlivá a závažná. Zabil jste tři osoby a trest čtyř let je ještě velmi přiměřený. Část, kterou jste vykonal, je velmi krátká a nemohla zapůsobit tak, abyste si uvědomil, co jste způsobil. K tomu byste měl vykonat mnohem delší trest,“ prohlásil soudce Chochola. Po takovém odůvodnění se Štýbl rovnou vzdal možnosti podat stížnost a rozhodnutí soudu je tak pravomocné.