ok, Novinky

„Na základě výpovědi svědků bylo totiž mimo jiné zjištěno, že řidič s nákladním vozidlem nejel po uvedené silnici ve směru od Prahy, ale vyjížděl na ni nájezdem od Rychnova, kam se protisměrným sjezdem z dosud nezjištěných důvodů zase vracel,“ informovala mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Podle ní si případ převzali kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení a po řidiči kamionu pátrají.

Incident se odehrál v úterý večer na silnici číslo I/65 u Rychnova u Jablonce nad Nisou. Řidič odbočoval vlevo do protisměru na sjezd určený pro vozidla mířící od Jablonce nad Nisou. Nedělal si starosti s dvojitou plnou čarou ani s tím, že za ním jede v levém pruhu osobní auto.

Střihl to doleva takovým způsobem, že šofér za ním měl jen úzkou skulinu na to, aby rychle projel a nenarazil do protijedoucího auta. Naštěstí se mu myška povedla a vyvázl bez újmy. Incident, nad kterým zůstává rozum stát, natočil další muž na palubní kameru a video zveřejnil.