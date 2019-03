pab, Právo

„Nebylo to znásilnění v pravém slova smyslu, čili násilně vynucený pohlavní styk nebo jiný způsob srovnatelný se souloží. Jednalo se o osahávání. Přihlédli jsme také k rozumovým schopnostem obžalovaného, který podle znalců trpí mentální retardací,“ vysvětlil předseda senátu Martin Kantor, proč muže, jemuž hrozilo až 12 let za mřížemi, neposlal do vězení.

Podle spisu obžalovaný loni v listopadu koupil třem školákům alkohol, který potom společně vypili v jeho bytě, kde mělo následně dojít ke znásilnění dívky. „Využil toho, že nezletilá po vypití alkoholu usnula, vsunul jí ruku do kalhot a sáhl na přirození. Následně poté, co se dívka pozvracela, svlékl ji v koupelně do naha a hladil ji na prsou a přirození,“ uvedl státní zástupce.

Před soudem Jan Ch. řekl, že dívka po něm chtěla, aby k ní vlezl do vany. A protože měl upito, tak to udělal. Prý tam potom zřejmě usnul.

Znalci v posudku uvedli, že obžalovaný je zneužitelný mentálně silnějším člověkem. „Podávání alkoholu dětem mohl být způsob, jak si zajistit společenský kontakt. Mohla v tom také hrát roli jeho ovlivnitelnost a tendence nezletilým vyhovět,“ stojí v posudku.