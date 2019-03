ok, kub, Novinky

„Na místě bylo šest zraněných, kteří byli předáni do péče záchranné služby a přepraveni do nemocnice,” řekl Novinkám mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Podle mluvčí policie Lenky Drahokoupilové došlo k úniku látky v pobočce banky. Pravděpodobně se jednalo o oxid siřičitý, což by ještě měli potvrdit chemici, kteří s policií vyšetřují příčinu úniku látky.

V budově zasahovaly čtyři posádky záchranné služby. „Pacienti se nadýchali neznámé toxické štiplavé látky s dráždivými účinky. My jsme jim poskytli kyslíkovou terapii a převezli je do znojemské nemocnice. Neměly by být ohrožené životní funkce a jejich stav by neměl být vážný,” řekla ČTK mluvčí záchranářů Michaela Bothová.