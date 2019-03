Policie obvinila pětici z daňových podvodů při dovozu luxusních ojetin z Německa

Celníci a policisté zadrželi pět obchodníků s ojetými luxusními auty, kteří při svých obchodech způsobili státu podle spisu škodu bezmála čtyřicet milionů korun. Zánovní ojetiny z Německa skupina údajně vozila z Brněnska do Česka několik let. Celkem by podle výkazů mělo jít o 359 aut v celkové hodnotě 200 milionů korun.