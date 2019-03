bad, Novinky

Oba mladíci se snažili odvoláním soud přesvědčit k uložení nižšího trestu. Oba v odvolání shodně tvrdili, že to byli právě oni, kdo pomáhal s objasněním činu. Stejně tak když Kužel v odvolání tvrdil, že vraždil pod vlivem Pavlise a strachu z jeho násilné povahy, tak Pavlis zase uvedl, že jednal pod Kuželovým vlivem. Oba navíc argumentovali znaleckým posudkem, podle kterého není jejich resocializace zcela vyloučená. Znalkyně ji nicméně označila za teoretickou.

Soud jejich námitky smetl ze stolu. „Závažnost zločinu, kterého se dopustili, je velmi vysoká. Z tohoto pohledu je jedna z podmínek uložení výjimečného trestu splněna,“ uvedl předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Také druhá podmínka, a sice obzvláště ztížená resocializace, byla podle odvolacího soudu splněna. „Soud prvního stupně uložil tresty přísné, ale v sazbě výjimečných trestů nejsou nepřiměřeně přísné,“ dodal Lněnička. Výše výjimečných trestů se pohybuje mezi dvaceti a třiceti roky, přísnější už je pouze doživotí.

Mrtvého našli u obce Bitozeves. Zdroj: Novinky.cz

Co se týče Kuželovy námitky, že vlastně jednal pouze ze strachu z násilného jednání Pavlise, i tu soud odmítl. „Pokud měl takový strach, tak není jasné, proč se s ním dal dohromady a podílel se na činu?“ ptal se Lněnička.

Kužel s Pavlisem loni v lednu u Bitozevsi na Lounsku podle spisu umlátili devatenáctiletého mladíka baseballovou pálkou a mačetou. Nejprve ho vylákali na schůzku pod smyšlenou záminkou koupě poloos na auto. Když muž na smluvené místo dorazil, praštil ho Kužel baseballovou pálkou.

Mladík začal křičet a snažil se z místa odjet. V tom mu ale dvojice zabránila a svázala ho. Potom ho odvezla za Rumunem, kterému měl mladík údajně dlužit peníze. Rumun ale dvojici řekl, ať ho odvezou do nemocnice, nebo ho pustí na svobodu.

Vinu házeli jeden na druhého



Kužel s Pavlisem ho ale naložili do dodávky a odvezli do lesa za Bitozevsí u Žatce. Tam ho vyložili a začali ho mlátit pálkou a mačetou. „Střídali jsme se v mlácení baseballovou pálkou, každý dal vždy tak pět až deset úderů,“ vypověděl u ústeckého soudu Kužel. Pak vzal Pavlis mačetu a ptal se oběti, zda to na ně řekne. Když kývl, že ano, tak ho sekl.

Podle Pavlise to byl naopak Kužel, který měl oběť sekat mačetou. Sám prý poškozeného nebil ani mačetou, ani pálkou. „Příčinou smrti bylo poškození a otok mozku,“ řekla před ústeckým soudem znalkyně Andrea Vlčková s tím, že poškozený by zemřel i bez použití mačety.

Mladíkovo tělo bylo nalezeno asi pět dní po činu, zahrabané pod listím na kraji lesa. Kužel se po činu svěřil známým. „Adam nám přiznal, co se stalo, a zavezl nás na místo činu. Řekl, že mají na svědomí vraždu. Mluvil o podříznutí,“ řekla soudu kamarádka obžalovaných.

Pavlis si nakonec odsedí o rok více, jednak kvůli tomu, že se k činu u ústeckého soudu nepřiznal a jednak kvůli jeho vydírání svědka. Zavražděný totiž přijel na místo schůzky se svým známým, který ale když viděl, co se děje, tak z místa začal odjíždět. Pavlis na něj křičel, ať nikomu nic neříká, jinak si ho najdou a zabijí.

Ústecký soud zvažoval pro oba obžalované i doživotní trest, nebyly ale pro něj splněny všechny zákonné podmínky. Naopak standardní výměra patnáct až dvacet let byla podle soudu málo, proto sáhl k uložení výjimečného trestu. Jedinou polehčující okolností byl pro mladíky pouze jejich věk, který se blížil věku mladistvých.

Oba obžalovaní musí rodičům zavražděného zaplatit celkem 1,6 milionu korun. Mladíkově sestře pak 400 tisíc korun. Dalších 400 tisíc korun pak státu, který stejnou částku už rodičům poslal.