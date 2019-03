Petr Marek, Právo

Předchozí verdikt padl loni 26. listopadu, obžalovaný se však proti němu odvolal.

Vrchní soud se případem zabýval už podruhé. Poprvé ho vrátil krajskému soudu k doplnění dokazování s tím, aby se k možnosti vzniku požáru v domě vyjádřil znalec.

Ten nevyloučil neúmyslné založení a krajský soud proto původní dvanáctiletý trest snížil na 3,5 roku, když jednání obžalovaného překvalifikoval z vraždy na pokus o ublížení na zdraví s tím, že úmyslné zapálení domu, ve kterém poté jeho majitel zemřel, se neprokázalo. U vrchního soudu Bučan požadoval zproštění obžaloby.

Všiml jsem si plamínků, které se najednou rychle rozšířily. obžalovaný

„Z důkazů jednoznačně nevyplývá, že by jeho počínání vůči poškozenému mohlo vyústit v těžkou újmu na zdraví. Navíc nebylo nijak razantní. Na druhé straně jsme zohlednili trestní minulost obžalovaného. Dvouletý trest, který spadá do sazby od šesti měsíců do tří let, je proto přiměřený,“ vysvětlil předseda senátu olomouckého vrchního soudu Pavel Göth.

„S ohledem na to, jak hrozivě vypadala původní právní kvalifikace, jsem spokojena, byť trest z mého pohledu mohl být mírnější,“ řekla Právu obžalovaného advokátka Šárka Zapletalová.

Přiznal hádku



Tragická událost se podle obžaloby stala loni 24. března v domě v Lipové Lázni na Jesenicku. Obžalovaný tam měl po předchozí slovní hádce svého domácího v době okolo půl páté odpoledne fyzicky napadnout, a to v okamžiku, kdy muž ležel na posteli. Z domu se pak Bučan vzdálil, následně se vrátil zpět a zjistil, že muž špatně dýchá. Do postele napadeného měl položit zapálené čajové svíčky a odejít. V domě začalo hořet a oběť se udusila zplodinami. Tělo domácího našli až hasiči, muž se udusil oxidem uhelnatým.

Bučan konflikt u soudu přiznal, jakýkoliv podíl na založení požáru však odmítl. Šlo podle něj „jen“ o hádku kvůli ztracenému šeku na peníze.

„Do domu jsem se vrátil až po jedenácté večer. Předtím jsem sice kolem procházel, když jsem šel ke známým, avšak že by tam hořelo, jsem nezaznamenal. To až potom. Ucítil jsem zápach a viděl, že se tam čoudí. Pak jsem si všiml plamínků, které se najednou rychle rozšířily. Hulákal jsem jako pes, nikdo se neozval, a tak jsem šel k sousedům, ať zavolají hasiče,“ vypověděl při prvním jednání u krajského soudu obžalovaný. Poté už u soudů vypovídat odmítl.