koc, Právo

Celá kauza začala v únoru loňského roku v návštěvní místnosti, kam za Lotyšem, který v Litoměřicích pobýval v předávací vazbě, přijela jeho matka a kde měl mít potyčku s několika členy vězeňské služby. Poté byl převezen na ošetření, a když byl z ošetřovny odváděn obžalovanými na celu, mělo dojít ve výtahu k jeho napadení.

Dozorci měli podle obžaloby Lotyše potrestat za předchozí napadení jejich kolegy v návštěvní místnosti. Ve výtahu ho měli pěstmi a obuškem několikrát udeřit především do hlavy, čímž mu způsobili mnohačetná povrchová poranění a podkožní krevní výrony na hlavě. Úmyslným šlápnutím na koleno došlo navíc podle právního zástupce cizince Alexeje Krenka k trvalému poškození kloubu.

Oba dozorci před soudem vinu rezolutně odmítli. Z jejich strany šlo prý o běžný služební zákrok, s použitím donucovacích prostředků. Jejich úmyslem prý nebylo vězni ublížit, ale jen ho zklidnit. Nepovím vypověděl, že vyzvedli s kolegou spoutaného Lotyše na ošetřovně a podle příkazu ho chtěli odvést na celu.

Obžalovaní Jaroslav Nepovím (druhý zleva) a Miroslav Hupka (zcela vpravo) se svými obhájci před zahájením hlavního líčení.

FOTO: Karel Otcovský, Právo

„Když jsme ve výtahu zavřeli bezpečnostní přepážku, začal vyvádět. Bouchal pouty do přepážky, byl agresivní. Kolega ho vyzval, ať protiprávního jednání zanechá, on ale pokračoval. Kolega proto vstoupil za přepážku a chtěl ho zklidnit. To se mu ale nedařilo, potom použil obušek, pak jsem přistoupil já a společně jsme ho strhli na zem,” popsal Nepovím incident.

Hupka vypověděl, že vězeň byl velmi agresivní, a že se tudíž cítil ohrožený na zdraví a životě. „Proto jsem použil prostředky jako chvaty a hmaty,“ vysvětlil. Kolikrát a kam poškozeného udeřil obuškem si prý nepamatuje. „Všechno se to seběhlo během pár vteřin,“ doplnil.

Lotyš Ansis Ataols Berziňš u soudu (archivní snímek)

FOTO: Michael Polák, Právo

Lotyš nyní pobývá v Rize. Soud ho chce vyslechnout prostřednictvím videokonference na konci května. Muž požaduje odškodnění 550 000 korun. Hlavní líčení bude pokračovat na začátku dubna, kdy by soud chtěl vyslechnout ošetřující lékařku a další svědky.

Ansis Berziňš je matematik, programátor a vědec, zabývá se počítačovou analýzou jazyků. Hovoří více než 10 jazyky, je otcem tří dětí. V Lotyšsku byl odsouzen za trestný čin účasti na masových nepokojích, 13. ledna 2009 házel sněhové koule či dlažební kostky na budovu parlamentu. Údajně hodil i dva kameny na policisty a jednoho trefil do ochranné vesty, to však Berzinš odmítl.

Hrozilo mu až 15 let za mřížemi. „Za účast na protivládní demonstraci byl odsouzen k dvěma letům nepodmíněného trestu, nyní už je po výkonu trestu doma," řekl novinářů jeho právní zástupce.