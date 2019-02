Petr Kozelka, Právo

K dramatickým událostem došlo loni v březnu v jednom z domů na jihu Moravy. „Když se poškozená posadila na postel, vytáhla obžalovaná zpoza křesla francouzskou hůl a pronesla směrem k poškozené – ty k...., tady dneska zdechneš. Poté zamkla dveře, poškozené řekla, že odsud nevyleze jen tak, že tam musí zdechnout a nikdo o ní nebude vědět, že ji ven nepustí a že se jí pomstí,“ stálo v obžalobě. Nato začala svou bývalou lásku mlátit holí, sebrala jí šperky, a když napadená vytáhla mobil, aby zavolala policii, tento jí sebrala a rozbila.

Obžalovaná je recidivistka, už byla odsouzena pro zločin loupeže. soudkyně

Takový popis událostí Dirdová rázně odmítla. „Je to vymyšlený spor, svědci vypovídají pořád jinak. Mělo by se to znovu projednat, není to žádná pravda,“ prohlásila Dirdová.

„Byl to jen důsledek milenecké hádky v afektu. Klientka popírá, že by poškozené něco vzala nebo ji omezovala. Poškozená je nedůvěryhodná, sama je také nyní trestně stíhána a má ke klientce velmi negativní vztah,“ doplnila její advokátka.

Prý vypadla z vlaku



Podle odvolacího senátu v čele s Halinou Černou ale soud rozhodl správně. „Tvrdí, že si poškozená zranění způsobila sama, když vypadla z vlaku, což ale bylo vyvráceno. Tvrdí také, že zamkla jen proto, aby se mohly s poškozenou milovat, ale těžko lze předpokládat, že by poškozená se zlomenou rukou a nehorázně zbitá měla chuť na nějaké intimnosti,“ konstatovala Černá.

„Poškozená se jen kryla a na nic jiného se nezmohla, jen prosila, aby toho nechala. Obžalovaná je recidivistka, už byla odsouzena pro zločin loupeže, a proto trest čtyř let vězení se nám jeví nepřiměřeně mírný. Státní zástupce se ale proti němu neodvolal, a proto jsme nemohli zasáhnout,“ dodala Černá.