kub, Novinky

Rozhodnutí není pravomocné a lze se proti němu odvolat k Vrchnímu soudu v Praze.

Meindl osudného dne podle obžaloby vypil lahev rumu a vydal se za dívkou do jejího bytu. Oběť mu otevřela, protože tvrdil, že pro ni má peníze, které jí dlužil jeho přítel. Místo urovnání ale podle vyšetřovatelů dal dívce nůž pod krk a donutil ji, aby šla k němu do bytu. Dívce údajně řekl, že ji chce u sebe „jen“ znásilnit.

Obžaloba tvrdí, že ji v následujících téměř dvou hodinách bil, rdousil, přinutil k orálnímu sexu a pořezal v oblasti intimních partií dvaceticentimetrovým nožem. Během toho jí údajně říkal, že ji znásilní a půjde se udat na policii nebo zda ví, že ji zabije. Jeho řádění udělala přítrž až policie, kterou zavolali sousedé. Meindl podle žalobkyně odmítl otevřít, policisté museli dveře vyrazit.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Obžalovaný Jiří Meindl přichází k soudu (31. srpna 2018)

Napadená žena prožila podle znalců značnou trýzeň, musela být také čtrnáct dní hospitalizována v nemocnici se zlámanou čelistí, jazylkou a řeznými ranami po celém těle. „Poškozená prožila extrémní děsivost, bolestivost, pocity bezmocnosti a bezvýchodnosti situace,“ uvedla již dříve v obžalobě státní zástupkyně Markéta Pánková. Dívka má dodnes vážné psychické problémy, bojí se chodit sama ven, změnila zaměstnání a vyhýbá se společnosti.

VRAŽDA SOUSEDKY V PRAZE Z ROKU 2014

Ukrajinec, který v Praze ubodal a rozřezal svou krajanku, si definitivně odsedí 15 let



Obžalovaný při hlavním líčení nevypovídal, četly se tak dřívější protokoly z výslechu u policie, mezi kterými byly rozdíly, nicméně shodně uvedl, že pil tvrdý alkohol. „Upřímně toho lituji, nechtěl jsem to udělat, bylo to pod vlivem alkoholu,“ řekl policii Meindl s tím, že je prý na pití zvyklý od osmi let a je schopen vypít pět lahví vodky za den. Mladík byl v minulosti souzen za ublížení na zdraví, když se porval v restauraci v Klatovech, a za znásilnění ve Strakonicích.