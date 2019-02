kub, Novinky

Mladý lyžař se zranil kolem 12:30. „Chlapec upadl při skoku tak nešťastně, že si zřejmě zlomil dolní končetinu. Zdravotníky jsme naší technikou transportovali do skiareálu a pak společně hocha ošetřili,“ sdělil Petr Hladík, zasahující člen Horské služby Šumava.

Záchranáři chlapce zafixovali do vakuové matrace

FOTO: Horská služba Šumava

Zdravotníci povolali do akce také vrtulník. Záchranáři horské služby chlapce zafixovali do vakuové matrace a přepravili na heliport, odkud letěl do nemocnice v Českých Budějovicích.

Horská služba varuje před obtížnými manévry na sněhu

FOTO: Horská služba Šumava

„Zdánlivě jsou u nás sněhové podmínky ideální, ale v těchto dnech se oteplilo a sněhová pokrývka je měkká a těžká. Jízda tedy zejména pro děti a méně zkušené lyžaře může být značně obtížná. Na místě tedy rozhodně není pouštět se do riskantních či více obtížných manévrů,“ uvedl náčelník šumavské horské služby Michal Janďura.