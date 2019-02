pab, Právo

„Čtrnáctiletému chlapci nejprve řekl, aby zůstal sedět, nebo že ho zabije. Pak mu sahal na penis a strkal si ho do pusy,“ uvedl státní zástupce. Podle něho k dalším případům mělo docházet ve vířivce tachovského bazénu a dále v obchodě obžalovaného. Jednu z poškozených dívek si měl fotit nahou.

Voráč před soudem uvedl, že není žádný násilník. „Něco je pravda, ale spousta věcí je lež,“ reagoval na obžalobu. Rezolutně popřel, že by se něčeho nezákonného dopustil v areálu bazénu. „Je tam takový provoz a všude jsou kamery. Byl bych hloupý, kdybych tam něco takového dělal,“ prohlásil Voráč. Tvrdil, že poškození lžou od začátku do konce.

Přiznal jeden poměr



Jediné, co přiznal, byl poměr se 17letou dívkou. „Byli jsme milenci. Normálně jsme spolu sexovali, to není nezákonné. Pravda je, že jsem si ji několikrát vyfotil, netušil jsem, že se to nesmí. Vše bylo dobrovolné,“ dodal Voráč.

Podle znalce bylo jednání obviněného vůči chlapci, které bylo u soudu podrobně popisováno, motivováno jeho sexuální deviací, konkrétně homosexuální pedofilií. „Jeho pobyt na svobodě je nebezpečný s ohledem na vysoké riziko recidivy,“ stojí v posudku. Znalec proto navrhl ochranné sexuologické léčení v ústavu.