Petr Kozelka, Právo

Případ se vleče šestým rokem a postupně v něm padlo 12 rozhodnutí. Naposledy vrchní soud loni v listopadu znovu zrušil zprošťující verdikt a nařídil, aby krajský soud případ projednal v jiném složení senátu. Dosavadní senát prý není schopen správně hodnotit důkazy. „Tímto postupem bylo porušeno právo na zákonného soudce,“ prohlásil Filip.

Nedostatky podobného druhu jsou ve výsledku jen ku prospěchu především pachateli brutálního zločinu. soudce

Podle ÚS poslední velmi stručné rozhodnutí vrchního soudu neobstálo a zasáhlo do práv Nečesaného.

„V dalším řízení se vrchní soud zaměří na to, aby identifikoval a odůvodnil konkrétní pochybení krajského soudu, v případě jejich nalezení je přezkoumatelným způsobem popsal a následně posoudil, zda tato pochybení dosahují pro svou závažnost a opakovanost takové intenzity, aby odůvodňovala další změnu rozhodujícího senátu krajského soudu. Ačkoli i rozhodnutí krajského soudu vykazuje podle ÚS určité nedostatky, ty samy o sobě nemusí být důvodem pro změnu senátu,“ konstatoval soudce Filip.

Video

Zdeněk Koudelka k verdiktu Ústavního soudu. Zdroj: Petr Kozelka, Právo

Bez emocí



ÚS také zdůraznil, že soudy by se měly v tomto případě vyvarovat nejrůznějších emocionálních hodnocení práce svých kolegů. „Za zvlášť závažný nedostatek považujeme ty projevy, jimiž vydaná rozhodnutí vyjadřují slovní nedůvěru ve schopnosti jednotlivých soudů postupovat v dané věci v souladu s právem, a nepřímo tak vlastními úvahami zasahují do činnosti jiných soudů. Úcta k nezávislému rozhodování, jako jednomu ze základních pilířů právního státu, by měla být právě v aktech samotné soudní moci,“ vytkl soudcům Filip.

Filip na závěr vyzval soudy, aby omezily svoje přestřelky a soustředily se především na to zásadní, jímž je projednávaná věc. „Nedostatky podobného druhu jsou ve výsledku jen ku prospěchu především pachateli brutálního zločinu, ať jím je kdokoli, kdo doposud uniká řádnému postihu,“ dodal Filip.

Lukáš Nečesaný na snímku z loňského května.

FOTO: David Taneček, ČTK

Obhajoba podala ústavní stížnost koncem minulého roku. Advokát Zdeněk Koudelka tehdy označil případ za debakl obecného soudnictví. Advokát míní, že rozhodnutím vrchního soudu bylo porušeno Nečesaného právo na spravedlivý proces a na zákonného soudce a že odvolací soud si vynucuje uznání viny soudem prvního stupně.

Podle stížnosti existují rovněž pochybnosti o nestrannosti soudců vrchního soudu. Obhajoba Nečesaného se domnívá, že o jeho námitce podjatosti rozhodoval podjatý soudce rovněž na Nejvyšším soudu. Proto se domáhá také zrušení usnesení Nejvyššího soudu, kterým byla zamítnuta jeho stížnost proti nevyloučení soudců vrchního soudu z projednávání kauzy.

Měl vzít 10 tisíc



Obžaloba tvrdí, že 21. února 2013 udeřil tehdy dvacetiletý student gymnázia Nečesaný kadeřnici několikrát do hlavy polenem a sebral jí přes 10 tisíc korun z tržby a peněženky. Vážně zraněnou ženu našel její syn, život jí zachránili lékaři královéhradecké nemocnice. Krajský soud původně uznal mladíka vinným, měl si odpykat 13 let.

Po zásahu Nejvyššího soudu byl Nečesaný propuštěn z vězení a poté dvakrát nepravomocně zproštěn viny novým soudním senátem, který poukazoval na trvající pochybnosti o vině, a nutnost rozhodnout proto ve prospěch obžalovaného. Nyní by se měl kauzou zabývat v pořadí už třetí senát.