Aleš Honus, Právo

Mladík u soudu tvrdil, že to nebyl on, kdo konflikt vyprovokoval. Událost se stala v noci na 10. dubna, kdy tehdy osmnáctiletý učeň trávil noc v třineckých restauracích. Podle obžaloby tragédii předcházel konflikt v jiné restauraci, kdy se dostal do potyčky se skupinou dalších lidí. Konflikt pak pokračoval v jiném podniku, kde se do něj zapojil právě padesátiletý muž, který se podle většiny svědků snažil obě strany odtrhnout.

„Obžalovaný ho udeřil pěstí tak, že nekontrolovaně spadl na záda, a to tak nešťastně, že se udeřil hlavou o asfaltový povrch komunikace. Došlo ke zlomenině lebky, krvácení do mozku a následnému úmrtí,“ uvedl státní zástupce Vít Legerský. Případ je kvalifikován jako výtržnictví a zároveň jako zločin těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti, obžalovanému hrozí až deset let vězení.

Po propuštění z vazby porušil podmínku



Bodzenta před soudem tvrdil, že mrtvého je mu prý líto, ale vinen se necítí s tím, že se jen bránil. „Napadl mne jako první,“ řekl na adresu zemřelého muže navzdory tomu, že svědci tvrdí něco jiného. Stejně vypovídal i o předchozím incidentu v jiné restauraci, který také podle něj vyprovokoval někdo jiný. „Bránil jsem sám sebe, nikomu jsem nechtěl ublížit,“ řekl.

Po zadržení mladík skončil ve vazbě. Po devadesáti dnech ho sice státní zástupce z vazby propustil, ovšem netrvalo dlouho, Bodzenta porušil podmínku a ztropil další výtržnost: opil se a běhal na veřejnosti nahý. A tak putoval do vazby znovu.