Jednací síň, kde pokračuje hlavní líčení, je přeplněná. Někteří novináři se ani nedostali dovnitř.

„Byla jsem v prostějovském bytě, kolem půl deváté zazvonil zvonek. Nějaký mužský hlas tam řekl, jestli jsem doma, řekl, že jde na revizi kotle. Pustila jsem ho do domu, pustila jsem ho bzučákem, ještě jsem mu šla naproti. Řekla jsem mu, že kotel nemám, tak se podivil, ale prý kontroluje i horkou vodu. Když vešel do bytu, tak mi řekl, že to tam mám pěkný,“ vypověděla Kvitová a pokračovala.

„Chtěl po mě, abych pustila teplou vodu, tak jsem se otočila a v tu chvíli jsem měla nůž na krku. Popadla jsem ho, chytila jsem ho, v ruce jsem měla telefon. V tu chvíli jsem levou ruku dala na čepel. Já jsem spadla, křičela jsem, bylo všude spoustu krve,“ vylíčila tenistka.

„Jak jsem viděla tu krev, tak jsem se ptala, co chce. On říkal, že potřebuje čas a já na to, že čas nemám, že potřebuju do nemocnice. Pak jsem se ho zeptala, jestli chce peníze a on mi řekl, že jo. Měla jsem deset tisíc, vytáhla jsem je z kabelky, dala jsem mu je a on odešel. Pak jsem volala na záchranku a policii,“ popsala Kvitová.

Vinu odmítá



Útočník podle obžaloby napadl Kvitovou v prosinci 2016. „Obžalovaný pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle, zazvonil na zvonek, poškozená ho pustila do domu a bytu, ukázala mu místo, kde má kotel na vodu. Ve chvíli, kdy k němu stála zády, jí dal nůž na krk. Poškozená nůž chytla za ostří a obžalovaný nožem prudce trhnul, čímž jí způsobil řezné rány na ruce,“ popsal útok státní zástupce Ivan Hrazdira.

Útočník policii dlouho unikal, nakonec ale vyšetřovatelé ukázali na třiatřicetiletého recidivistu Radima Žondru. Ten ale jakoukoli vinu na útoku odmítá.

„Toho skutku jsem se nedopustil, nikdy jsem slečnu Kvitovou naživo neviděl, znám ji jen z televize. Ani jsem nikdy nebyl na místě jejího bydliště, vůbec jsem nevěděl, kde bydlí. Nemůžu říci, co se tam přihodilo, protože jsem tam nebyl,“ vysvětloval při zahájení procesu Žondra.

Radim Žondra u soudu

Při lednovém soudním jednání se Žondry zastávala jeho přítelkyně. „Ten den ráno jel do práce do Napajedel, choval se naprosto běžně, celé dopoledne jsme si psali zprávy,“ vypověděla žena. Že by měl Žondra být na stavbě, uvedli i jeho kolegové. „Byl to zrovna kontrolní den, takže tam být musel,“ prohlásil svědek.

Podle jeho výpovědi jsou z inkriminovaného dne fotografie stavby, kde se konal kontrolní den. Podle něj Žondra i majitel firmy, která ho zaměstnávala, museli být v kontrolní den na stavbě určitě přítomni. Na žádné z fotek ale nikdo z uvedené firmy není.