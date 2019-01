Petr Kozelka, Právo

„Při telefonickém hovoru vyhrožoval poškozené společenskou, profesní i fyzickou likvidací, přičemž jí vyčítal, že pro jeho syna nic nedělá a spolupracuje s policií, zdůraznil přitom, že to nejsou žádné plané výhrůžky, ale že to vše myslí vážně, takže poškozená s ohledem na obsah vyhrůžek, agresivní tón v hlasu pojala strach, že vyhrůžky budou skutečně realizovány,“ stojí v obžalobě.

Lakatoše, který je v Prostějově známý svou aktivitou v komunikaci s úřady, potrestal tamní soud šesti měsíci vězení s podmíněným odkladem na 18 měsíců. Muž se s tím ale nesmířil a podal odvolání k brněnskému soudu, v němž tvrdil, že se ničeho špatného nedopustil, a navíc dokazoval, že soudci jsou podjatí.

Tvrzení proti tvrzení



„Je to tvrzení proti tvrzení a soud se přiklonil k tomu, že klient je vinen, místo toho, aby ho v pochybnostech zprostil obžaloby. On nepopírá, že telefonoval, že to byl vzrušený hovor, ale žádné výhrůžky tam nebyly. A i kdyby byly, musely by v ní vzbudit opravdovou obavu a tím se nikdo nezabýval. Klient je poměrně často v kontaktu s úřady, podává si různé stížnosti, i na tu poškozenou si stěžoval na advokátní komoře. Ale soud mu neprokázal vinu,“ prohlásila Lakatošova obhájkyně.

Sám Lakatoš senátu v čele s Vlastimírem Čechem vmetl, že soudci jsou podjatí, protože dříve zamítli odvolání jeho syna. „Odsoudili jste ho, aniž spáchal jakýkoli trestný čin, bylo to úplně bez důkazů. A mně byste se mohli mstít, protože jsem si stěžoval na nejvyšším státním zastupitelství,“ tvrdil Lakatoš.

Soudci ale smetli jeho námitky ze stolu. „Proti sobě stály výpovědi obžalovaného a poškozené. A soud uznal poškozenou za věrohodnou. Svědci pana obžalovaného buď odmítli vypovídat, nebo přiznali, že neslyšeli celý telefonát. Navíc v jejich výpovědích byly rozpory,“ konstatoval soudce zpravodaj Dan Krátký.