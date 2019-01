Petr Kozelka, Právo

K činu došlo loni v jedné z obcí na Prostějovsku. „Naklonil se nad svou spící přítelkyní a chtěl ji udusit polštářem. Pak si to ale rozmyslel, obkročmo se na ni posadil a začal ji rdousit. Napadená se bránila, křičela a škrábala, ale obžalovaný ji rdousil tak dlouho, až ztratila vědomí,“ řekla v obžalobě státní zástupkyně Iveta Eichelrová.

Muž před soudem své jednání nijak nezapíral. „Škrtil jsem jí nejdřív oběma rukama asi 45 vteřin, pak jsem ji dál škrtil už jen jednou rukou. Ona se bránila, škrábala mě po tváři. Prostě jsem ji škrtil a pak jsem si uvědomil důležitou věc, že to, co dělám, se nedá vzít zpátky. A tak jsem toho nechal. To už byla částečně v bezvědomí. Moc toho lituju, omlouvám se rodině, příbuzným, známým i poškozené,“ řekl u soudu Šnévajs.

„Cítila jsem, jak mi sahá na krk, nejdřív to nebylo nic surového. Pak přidal na síle a já se začala bránit, snažila jsem se vymanit. Když jsem se pak probrala, řekl mi, že už se ho nemusím bát, a dal mi do rukou telefon, abych zavolala policii,“ vypověděla žena.

Dobrovolně zanechal svého jednání. Odstranil nebezpečí, které hrozilo tomu následku. Poškozená neutrpěla žádné zranění. Tomáš Kurfiřt, soudce

Soudní znalec upozornil, že žena byla blízko smrti. „Je jen náhodou, že nedošlo k fatálnímu následku a je také náhodou, že poškozená nemá žádné trvalé následky. Intenzita rdoušení byla dostatečná k tomu, že tam byla reálná možnost úmrtí díky srdeční zástavě, ke které může dojít při podráždění struktur krku. Riziko při rdoušení totiž není jen v tom, že nejde vzduch do těla a krev do mozku, ale i v kontextu jemnosti struktury a zranitelnosti krku. Pokud ji chtěl zabít, chybělo mu jen kousek štěstí,“ prohlásil znalec.

Senát krajského soudu v čele s Tomášem Kurfiřtem už jednou muže osvobodil, Vrchní soud v Olomouci ale nařídil, aby případ znovu projednal. Za pokus vraždy muži hrozilo až dvacet let vězení. [celá zpráva]

Žalobkyně podala odvolání



I po výslechu znalce ale senát setrval na svém názoru, že muž do vězení nepatří. „Dobrovolně zanechal svého jednání. Odstranil nebezpečí, které hrozilo tomu následku. Neučinil všechno, aby poškozenou usmrtil. Žádný důkaz to nezpochybňuje. Poškozená neutrpěla žádné zranění,“ konstatoval soudce Kurfiřt.

Státní zástupkyně se s takovým rozhodnutím odmítla smířit a podala odvolání. „Chtěl ji usmrtit, jednal s rozmyslem a vraždu si naplánoval,“ zdůraznila. Případem se tak bude zabývat ještě Vrchní soud v Olomouci.