Aleš Honus, Právo

Podle soudu se nepodařilo prokázat, že šlo o trestný čin a že by Zátorského firmy neměly v úmyslu splatit poskytnuté úvěry. Obžalovaní od počátku tvrdili, že nedělali nic, co by nebylo v souladu se zákonem.

Bývalý policista stál v minulosti v čele řady firem, mezi kterými byly například stavební společnost VOKD, Geofin, Slezský kámen, Job Air - Central Connect Airlines a opravna letadel Job Air Technic.

Firmy, které mu patřily nebo ve kterých měl podíl, si v letech 2005 až 2011 braly v Unibonu úvěry. Přitom ale, jak stojí v obžalobě, uváděly v žádostech nepravdivé informace a neměly v úmyslu úvěry splatit.

Zátorský měl v Unibonu majetkový podíl, a kromě toho působil v jeho úvěrové komisi.

„Velmi zjednodušeně se dá říci, že Unibon sloužil pro řadu firem spojených s obžalovaným Danešem Zátorským jako taková pokladnička. Když měli potřebu nějakých finančních prostředků, de facto bez jakýchkoli povinností na straně dlužníka byl poskytnut úvěr v Unibonu,“ řekla při zahájení hlavní líčení státní zástupkyně Brigita Bilíková Bilíková. Finanční operace byly zdánlivě v pořádku, ovšem ve skutečnosti šlo o rozsáhlý a sofistikovaný tunel.

Soud: Trestný čin se neprokázal



Soud ale tuto verzi obžaloby odmítl. Podle soudkyně Šárky Skalské nebylo prokázáno, že obžalovaní měli v úmyslu úvěry nesplatit. „Vyslechli jsme téměř 70 svědků. Nikdo z nich nepotvrdil, že by byl v Unibonu jakkoliv ovlivňován rozhodovací proces,“ doplnila Skalská.

Současně žádný ze svědků nepotvrdil, že by si vzpomínal na případ, kdy by nebyl úvěr doporučen, a přesto by byl schválen. Pokud by to tak bylo, museli by být podle soudkyně stíháni všichni další zaměstnanci Unibonu.

„Došli jsme k jednoznačnému závěru, že se nepodařilo prokázat objektivní ani subjektivní stránku tohoto trestného činu,“ dodala soudkyně.