Osmadvacetileté ženě půjčil peníze její 31letý kamarád, podle policie si od toho zřejmě sliboval, že by mohlo dojít k navázání vztahu, to se však nestalo. Když to muž pochopil, začal být údajně nepřátelský a naléhal, ať mu žena částku co nejdřív vrátí, i když na tom byla finančně špatně.

Protože chtěla mít konečně klid, žena si půjčila a věřiteli oznámila, že mu peníze vrátí.

„Schůzka proběhla v dopoledních hodinách v místě jeho pracoviště, kde byl nad situací pánem on. Její kamarádku, která ji doprovázela proto, aby jí dosvědčila předání peněz, z objektu nevybíravými slovy vykázal a zamkl za ní,“ popsala Baláková.

Připravený útok



Následovaly výčitky ze strany věřitele, že přinesené peníze nestačí, načež došlo k dopředu připravenému útoku.

„Během rozhovoru do té doby nic netušící ženu chytil zezadu kolem pasu a odnesl ji do chodby vedoucí k toaletám, kde už čekala jeho přítelkyně s nůžkami v ruce. Tam ji pak násilím drželi a ostříhali jí její k pasu dlouhé, husté vlasy,“ uvedla mluvčí.

Skončili prý, až když ženě celou hlavu ostříhali, pak ji propustili. Kamarádka pak přivolala policii.

Žena policistům do protokolu uvedla, že ji při stříhání drželi za krk, kopali do ní a bili ji. Podle Balákové byla po útoku hospitalizovaná na traumatologickém oddělení nemocnice s bolestmi v zádech a utrpěla také psychický šok.

„Nyní se případem zabývá služba kriminální policie a vyšetřování. Kriminalisté již v této souvislosti zahájili úkony trestního řízení pro spolupachatelství na zločinu omezování osobní svobody s následkem fyzických a psychických útrap. Podezřelými jsou 31letý muž a jeho o rok starší přítelkyně z Českolipska,“ dodala Baláková.

Dvojici v případě prokázání viny hrozí až osm let vězení.