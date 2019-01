bad

Kobulnický podle obžaloby vyznává džihádismus ve své radikální, militantní podobě a ztotožňuje se s idejemi Islámského státu. Kvůli tomu podle žalobce přechovával v roce 2017 v pátém patře dvanáctipatrového paneláku v pražských Stodůlkách chemikálie, z nichž vyrobil přes čtyři kila výbušniny. Podle spisu s nimi chtěl Kobulnický provést útok a vyvolat jím tak strach v obyvatelstvu a ohrozit lidské životy.

„Vážený soude, chci, aby zvítězila pravda a spravedlnost. Nechci se litovat, ale to, co mi je kladeno za vinu, to naprosto a jednoznačně odmítám. Nejsem žádnej vrah ani sebevrah, takové obvinění mě hluboce uráží,“ odmítl Kobulnický obžalobu.

Dýmovnice na silvestra



S chemikáliemi v bytě chtěl prý experimentovat a vyrábět dýmovnice a pochodně na silvestra. Teroristický útok prý opravdu neplánoval.

„Takového zvráceného, odporného činu bych nebyl schopen. V minulosti jsem měl takové plány a úmysly, v době, kdy jsem nebyl ještě muslim. Díkybohu jsem od toho upustil,“ dodal. Podle svých slov plánoval teroristický útok v Prešově.

„Měl jsem hodně špatné myšlení, vražedné. Byl jsem takový do sebe uzavřený a prostě jsem chtěl udělat něco jako velkého, jako Islámský stát,“ přiznal Kobulnický. Přes různé odkazy se prý dostal na internetové stránky Islámského státu, kde si zjišťoval podrobnosti. „Kdybych se tehdy potkal, tak bych se asi sám zmlátil,“ konstatoval mladík.

K útoku nakonec nedošlo, protože se prý v té době seznámil s opravdovým islámem a uvědomil si, že takové útoky náboženství odsuzuje.

Narušovat zákony nechtěl



Kobulnický měl také založený facebookový účet na jméno Abdul Rahman, kde se poměrně otevřeně hlásil k džihádistům, konkrétně Kavkazskému emirátu (teroristická organizace spojovaná s al-Káidou – pozn. red.) a Islámskému státu – od profilové fotky s vloženým praporem džihádistů přes fotografii údajného pečetního prstenu proroka Mohameda s arabským nápisem v překladu „Bůh, Posel, Muhammad“ (ve významu Muhammad je posel Boží), což je distinktivní symbol teroristické organizace Islámského státu, až po videa, na kterých je zachycený, jak jede metrem v oblečení džihádistických bojovníků, v ruce drží muslimské modlitební korálky tasbih a „tiše pronáší nezjištěná slova a přitom vztyčuje pravý ukazováček“.

„Nepopírám, že se oblékám do role muslimského bojovníka, dělám to jenom pro sebe, nechtěl jsem nikoho pohoršovat,“ uvedl obžalovaný.

Na jiné fotografii zase pózuje na pardubickém nádraží před mapami Česka a Slovenska, k čemuž přidal texty „Islam will dominate the world (Islám ovládne svět) a „Tahle země bude naše. A nebude moci být pro všechny“ s fotografií britského radikálního muslimského duchovního pákistánského původu Anjema Choudaryho, odsouzeného za podporu Islámského státu.

Tím podle žalobce Martina Bílého „záměrně a veřejně kladně vyjadřoval příslušnost a sounáležitost k ideologii džihádismu a teroristické organizaci Kavkazského emirátu a Islámského státu“.

I to Kobulnický odmítl. „Mrzí mě, jak jsem se prezentoval na sociálních sítích, nechtěl jsem páchat žádné trestné činy. Neměl jsem v úmyslu šířit nějaké pohoršení nebo násilí. Neměl jsem v úmyslu jakkoliv narušovat zákon a Ústavu České republiky. Chci žít v pohodě v Praze, mám tady své přátele muslimy, jsou pro mě jako druhá rodina,“ komentoval obžalobu Slovák, který prý k islámu začal tíhnout někdy v osmé nebo deváté třídě.

„Nechci sedět za něco, co jsem nechtěl. Neplánoval jsem v ČR žádný teroristický útok, žádný násilný čin,“ uzavřel Kobulnický.

Mladík z Šarišských Michaľan u Prešova, který do svého zadržení v Praze pracoval v McDonald’s, je vyučený programátor. V minulosti si odpracoval 200 hodin prospěšných prací za rvačku se spolužákem.