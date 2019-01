Novinky, ČTK

Horáček byl ve vazbě od konce června, soud ho tam tehdy poslal i z důvodu, že by mohl ovlivňovat svědky. Vazba z tohoto důvodu může ale trvat maximálně tři měsíce. Horáček však po této době propuštěn nebyl, protože byla podle žalobce stále důvodná obava, že by mohl v trestné činnosti pokračovat. To potvrdil obvodní soud, který podnikateli vazbu prodloužil na konci října. Stížnost proti uvalení vazby odmítl i Ústavní soud. V listopadu Horáček složil kauci 10 milionů korun za propuštění.

Podnikatel je ústřední postavou kauzy, ve které měl podle policie ovlivňovat přidělování zakázek v pražských nemocnicích, za což podle vyšetřovatelů žádal úplatky. Vedle Horáčka obvinila policie například bývalou ředitelku Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou, bývalého ředitele Nemocnice Na Františku Roberta Zelenáka, který kvůli obvinění rezignoval, a bývalého ředitele Nemocnice Na Bulovce Františka Nováka, jehož odvolal ministr zdravotnictví loni na začátku července.

Obvinění z ovlivňování svědků



Od konce loňského roku policie kvůli zakázce pro Bulovku stíhá další firmu.

„V prosinci 2018 zahájila trestní stíhání jedné právnické osoby v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku pro Nemocnici Na Bulovce pro zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a zločin podplacení,” sdělil v lednu státní zástupce Zdeněk Matula. Kriminalisté v kauze dosud obvinili 14 lidí a pět firem.

Na začátku ledna byl Horáček obviněn kvůli telefonátům a posílání dopisů z vazby. Svým spolupracovníkům v nich dával instrukce a podle státního zástupce ovlivňoval svědky. Spolu s ním jsou stíháni i další dva lidi.