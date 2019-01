den, Právo

Podle soudu muž neunesl to, že se s ním mladá žena chtěla rozejít. Obžalovaný sám se k činu před soudem přímo nepřiznal. Tvrdil, že ukončení vztahu ze strany přítelkyně není pravda. Uvedl, že se znali sedm let, z toho pět let byli partneři. Před rodinou ženy však museli svůj vztah tajit.

„Často jsme se štěkali a fackovali, ale nic vážného, spíše to bylo ze srandy. Nějakou krizi jsme v podstatě neměli. V ten večer jsme se dívali na televizi, pak ji vypnuli, pomilovali se a šli spát. Pak si pamatuji, že jsem se probral nad ní a v ruce jsem držel nůž a byl jsem od krve. Asi jsem ji zabil, ale nevím proč. Nepamatuji se,“ líčil před soudem Mikulič.

Mohlo se mu prý zdát o tetování



Dodal, že pak z bytu uprchl a pokusil se spáchat sebevraždu skokem pod vlak. Incident přežil s menšími zraněními, spadl totiž do kolejiště a vlak nad ním projel.

Před soudem se hájil tím, že pokud svou družku zabil, tak asi ve spánku, kdy se mu zdálo o tom, že ji tetuje.

Na ženu zaútočil tak, že během chvíle zemřela. David Bartoš, žalobce

„Až venku, na tom poli, když jsem z toho bytu utekl, jsem si uvědomil, že té krve na rukou mám nějak hodně. Myslel jsem si nejdříve, že se něco stalo morčeti Amálce. Nepamatuji se. Někdy jsem dělal věci, o kterých jsem nevěděl a lidé mi je pak říkali. Zavolal jsem pak na číslo 158 a řekl jsem jim, že jsem asi zabil svou přítelkyni,“ uvedl do policejního spisu Mikulič, který byl dlouhodobě bez práce a má jen šest tříd základní školy. [celá zpráva]

O neúspěšnou sebevraždu se pokusil již dříve, když skočil z vysílače. Skončil totiž tři metry nad zemí zamotaný v drátech. Poté se léčil v kroměřížské psychiatrické léčebně. „Bohužel na ženu zaútočil tak, že během chvíle zemřela. Zasadil jí šest bodnořezných ran do oblasti hlavy a krku,“ upozornil státní zástupce David Bartoš.

Úterní rozsudek není pravomocný, obžalovaný se hned v soudní síni odvolal. Státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Případ tak zamíří k Vrchnímu soudu v Olomouci.