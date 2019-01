Michael Polák, Právo

Třetí obžalovaný, Xuan Vu Le, který měl obchod se zvířaty podle obžaloby organizovat, je nezvěstný. „Bylo mu po propuštění z vazby povoleno vycestovat do Vietnamu a dodnes se nevrátil,“ uvedla soudkyně Lucie Homolková.

Berousek i Hrozínek před soudem v pondělí vypovídali. Oba ale rozdílným způsobem. Zatímco preparátor se obhajoval více než hodinu, chovatel Berousek si vystačil s výpovědí, která trvala sotva pět minut.

Maso jsem vařil slepicím. A kosti jsem mlel v drtičce. obžalovaný preparátor

Berousek u soudu řekl, že preparátora znal tři nebo čtyři roky. „Když jsem měl úhyn, tak jsem mu zvíře předal, aby mi stáhnul kůži. Byly to asi tři nebo čtyři úhyny. Dělalo se to v případech, kdy se kůže dala zachránit. Jinak se to dávalo do kafilérky,“ uvedl Berousek. „S kůžemi se potom nic nedělo. Neměl jsem klienta, který by to koupil. Obviněného Vietnamce jsem vůbec neznal,“ dodal chovatel.

Eskorta přivádí obžalovaného preparátora Miloše Hrozínka (vpravo) na jednání Okresního soudu v České Lípě.

FOTO: Radek Petrášek, ČTK

Připravoval prý jen kůže



Šestatřicetiletý preparátor Hrozínek, který je jako jediný z obžalovaných stíhaných vazebně a k soudu ho přivedla eskorta, měl podle policie těla exotických zvířat dodávaných Berouskem zpracovávat na masox nebo například na tygří víno. Produkty, které jsou žádané ve vietnamské komunitě, měl pak dodávat Xuan Vu Lemu.

Video

Záběry z Celní správy ze zásahu v Bašti u Prahy

Hrozínek to v pondělí odmítl s tím, že pro Berouska pouze připravoval kůže zvířat. „Nic mi za to neplatil. Byla to výměna za to, že mi nechal maso, které jsem pak vařil slepicím. A kosti jsem mlel v drtičce. Zbytek jsem vozil do Berouskova kontejneru na biologický odpad,“ prohlásil Hrozínek. „Kdybych s tím obchodoval, tak se u mě nic nenajde. Navíc trh už je dnes nasycený,“ dodal preparátor.

Ludvík Berousek u soudu

FOTO: Michael Polák, Právo

U něj doma se také našlo tělo tygra, usmrceného výstřely střelnou zbraní do oka a krku tak, aby střela neporušila cennou kůži. Preparátor k tomu dnes u soudu uvedl, že nezkoumal, jak bylo zvíře usmrcené. „Tygra jsem u Berouska naložil, odvezl, nechal v garáži a pak ho stáhnul z kůže. Bylo mi jedno, jak byl usmrcený,“ řekl Hrozínek.

Preparátor obvinil policisty



Policie při domovních prohlídkách zajistila také čtyři kůže, tygří drápy a další tygří produkty včetně masoxu a tygřího vína. Našla i sadu varných nádob a forem používaných pro výrobu produktů tradiční asijské medicíny z částí tygřích těl a zajistila přes 1,8 milionu korun v hotovosti.

Obviněný preparátor u soudu také obvinil policisty a státního zástupce, že účelově manipulovali s trestním spisem a řadu dokumentů z něj vyjmuli. Se stejným tvrzením se na novináře na chodbě před jednací síní obracel i preparátorův otec.

Jednání bude odpoledne pokračovat výslechy svědků.