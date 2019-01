Novinky, ČTK

Platnost předchozího povolení vypršela loni v srpnu. Majitel zooparku Tomáš Machač požádal o prodloužení, ale veterináři při kontrole zjistili, že chovné prostory nejsou schválené stavebním úřadem pro chov zvířat a byly postavené načerno. O vývoji v případu informovala ve čtvrtek Česká televize (ČT).

„Správa neudělí povolení k chovu v případech, kdy nejsou zabezpečené podmínky pro potřeby zvířat tak, aby nedocházelo k bolesti, poškození zdraví, a zároveň nejsou vybudovaná účinná opatření proti úniku zvířat,” řekl ČT mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Proto veterináři Machačovi povolení neprodloužili.

Pokuty v Jesenici



Majitel přesto plánuje, že si zvířata nechá. „Nemám je teď kam dát, takže o tom budu ještě s veterinární správou jednat," uvedl. Do jara chce pumy přestěhovat do nových prostor, odmítl však říci kam.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Záběry zooparku z července 2017 (Zdroj: Novinky)

Kvůli stavbám bez povolení řeší situaci v zooparku i stavební úřad v Jesenici. „Za to, že nelegální stavby majitel stále neodstranil, od nás dostal už dvě pokuty v celkové hodnotě 30 tisíc korun. Jedna je pravomocná, ale stále nezaplacená, a proti druhé podal odpor. Pokud to majitel dál nebude řešit, postoupím na konci února celou věc exekutorovi. Nelegální stavby budou do jara odstraněné," uvedl Demeter Hrečín ze stavebního úřadu.