Petr Kozelka, Právo

Muž svého protivníka vlákal podle obžaloby do svého auta, v němž navíc vezl své děti, odvezl ho k místnímu hřbitovu a poté na něj nečekaně zaútočil pálkou, kterou vytáhl z kufru auta. „Z malicherné pohnutky spočívající v předchozí slovní rozepři mezi poškozeným a tchyní obžalovaného udeřil poškozeného do levé horní části těla do oblasti hlavy, v důsledku čehož poškozený upadl na zem, kde ho obžalovaný opakovanými údery bil do levé zadní části hrudníku a dalších částí těla,“ stálo v obžalobě.

Už několikrát trestaný Pohlodko tvrdil, že nic takového se nestalo, proto se s trestem uděleným Okresním soudem v Prostějově nesmířil a podal odvolání. „Já chci jenom říct, že jsem toho pána nebil,“ předestřel svou obhajobu u brněnského soudu.

„Výpověď poškozeného je zcela osamocená, proti ní stojí výpověď klienta a dalších svědků, kteří celou věc popisují zcela odlišně. Poškozený je psychicky labilní, závislý na alkoholu a měl by se léčit na psychiatrii,“ rozvinul argumentaci poněkud šířeji Pohlodkův advokát.

Jeho jednání je správně kvalifikované a trest není nepřiměřeně přísný. Jaroslav Pálka, soudce

„Soud by měl mít o činu alespoň pochybnosti, kdyby pan obžalovaný vzhledem k jeho tělesné konstituci vzal pálku na mě a zlomil ji o mě, tak bych nyní asi už před soudem nemohl stát. K použití pálky, natož jejímu zlomení, vůbec nedošlo, nejsou pro to ani žádné stopy,“ dodal obhájce.

„Soud provedl precizní dokazování, z posudku soudního lékaře plyne charakter i mechanismus zranění. Znalec potvrdil, že rány byly způsobeny předmětem kulovitého tvaru,“ nevěřila v nevinu obžalovaného státní zástupkyně.

A muž nepřesvědčil ani senát se soudcem zpravodajem Jaroslavem Pálkou. „Námitky obžalovaného nejsou důvodné. Jeho jednání je správně kvalifikované a trest není nepřiměřeně přísný,“ konstatoval Pálka.