Čerpadlářka zemřela kvůli pár tisícům, zastřelil ji přes dveře

Kriminalisté ve středu odpoledne na tiskové konferenci potvrdili, že pachateli loupežného přepadení benzínové pumpy u Nelahozevse, při němž zemřela čerpadlářka, jsou dva muži - 32letý střelec a jeho 26letý spolupachatel. Vrahovi hrozí 15 až 20 let, případně výjimečný trest, lupiči až 10 let. Z pumpy si pachatelé odnesli 13 tisíc korun. Policie podala návrh na vzetí do vazby.