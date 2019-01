Aleš Fuksa, Právo

„Na střeše haly ležela vrstva sněhu, ale nikoliv extrémní, protože den předtím jsme sníh shrabovali. Ale byla zatížená. Padající těžká větev trefila pravděpodobně nosník, který povolil a pak už to byla řetězová reakce,“ sdělil Právu Hrabal s tím, že škody dosáhly asi dvou set tisíc korun. Naštěstí nebyl zraněn žádný z návštěvníků, k pádu došlo v sobotu kolem desáté hodiny těsně po otevření expozice s ledovými sochami.

Lehká hala s dřevěnými nosníky byla potažená plachtou. Kvůli lepší tepelné izolaci uvnitř prostoru ji pořadatelé obepnuli polystyrenem, aby chránily jednotlivá díla před výkyvy počasí. Na délku má padesát metrů, celková plocha vnitřních prostor dosahuje tří set metrů. Vzhledem k její váze nedošlo ke zničení množství soch. Konstrukce měla odolat padesáti centimetrům sněhu.

Expozice Ledové království nyní pokračuje pod širým nebem.

FOTO: Ledové království

„Propadlou halu jsme v sobotu dopoledne dokázali rychle rozebrat a už kolem jedné se opět začali návštěvníci chodit dívat na sochy. Sochy poznamenané nejsou. Byly shozené dvě ledové sochy a poškozená jedna sněhová. Všechny šly rychle opravit.

V hale kempu v Rožnově pod Radhoštěm se od poloviny prosince odehrává mezinárodní sochařské sympozium Ledové království. Výstava nyní pokračuje pod širým nebem. Zřejmě však bude kvůli změnám počasí kratší než pořadatelé plánovali. Původně měla být výstava otevřena do 24. února. „Jsou to komplikace, dnes sněží, musíme sochy co hodiny ometat. Ale lidé chodí,“ řekl ČTK Hrabal.

FOTO: Ledové království

„Předpokládáme, že výstava bude otevřena do konce ledna, poté uvidíme podle počasí, s jistotou to říci nemůžeme,“ dodal pořadatel.

V letošním ročníku Ledového království představují svá díla dvě desítky sochařů z Polska a Česka. V galerii nechybí například busta prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, rybičky, lidská figura či Spongebob. Sochaři z ledu a sněhu vytesali devět ledových a jednu sněhovou sochu a také Ledový trůn. Umělci měli k dispozici dohromady 12 tun ledu. Ledové sochy vytvářely dvoučlenné týmy z několika kusů ledových bloků o celkové hmotnosti více než 1200 kg.

Za 20 ročníků této akce bylo vytvořeno podle Hrabala přes 220 soch, na jejichž tvorbě se podílelo více než 120 profesionálních výtvarníků z pěti zemí - České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Bulharska. Sochy během předchozích ročníků zhlédlo zhruba 170 000 návštěvníků, letos očekávali pořadatelé návštěvnost více než 5000 návštěvníků.