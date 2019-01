jap, Novinky

K nehodě došlo po 15. hodině. Řidič jaguaru jel Modřanskou ulicí směrem do Komořan, kdy ze zatím neznámých příčin přejel s vozidlem do protisměru a naboural do tří zaparkovaných aut. Jedno z nich bylo po střetu odmrštěno na chodník.

Řidič zůstal po nehodě zaklíněn ve svém voze. Přibližně půl hodiny ho z něj vyprošťovali hasiči.

"Po vyproštění zasahující záchranáři uvedli muže do umělého spánku, zajistili ho dle traumaprotokolu a zajistili mu dýchací cesty. Po ošetření ho pak převezli do nemocnice," uvedla mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

Provoz v Modřanské ulici směrem do centra byl po dobu vyšetřování nehody omezen a sveden do jednoho jízdního pruhu.

"Celou událostí se teď zabývají policisté z oddělení dopravních nehod. Ti budou zjišťovat veškeré okolnosti, které nehodě předcházely," sdělil policejní mluvčí Jan Daněk.