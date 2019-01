Patrik Biskup, Právo

Ze žaloby vyplývá, že Píš měl v užívání firemní Seat Leon od června 2016 do loňského března. Podmínkou zápůjčky bylo, že nenajede více než 59 tisíc kilometrů.

„To nedodržel, přičemž před vrácením vozidla nezjištěným způsobem elektronicky snížil počet najetých kilometrů na jeho řídicí jednotce nejméně o 18 682 km,“ uvedl státní zástupce Josef Vojta.

Podle něho se tím Píš dopustil trestného činu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Hrozí mu až tři roky vězení. Škodu vyčíslil Píšův zaměstnavatel nejméně na 80 tisíc korun. „O tuto částku musela být snížena prodejní hodnota vozu v důsledku neoprávněného zásahu a manipulace s jeho softwarovou výbavou,“ dodal Vojta.

Píš před soudem vinu popřel. „Jednak se v diagnostice nevyznám a jednak jsem neměl přihlašovací heslo k řídicí jednotce. Tohle oprávnění měli jen mechanici. V době, kdy jsem auto vracel, mělo najeto něco přes 59 tisíc km. To jsem také napsal do předávacího protokolu,“ prohlásil Píš, který v té době pracoval ve firmě na pozici servisního poradce.

Svítila servisní kontrolka

Upozornil na to, že ke stočení kilometrů neměl ani žádný motiv. „Nevím o tom, že by mi hrozila nějaká sankce za to, že bych přešvihl stanovený počet kilometrů,“ tvrdil.

Že s autem není něco v pořádku, zjistil Píšův nadřízený Miroslav Dlouhý, který je vedoucím servisu. „Odstaveného auta jsme si všimli v době, kdy pan Píš nahlásil nemocenskou. Nemohli jsme ho otevřít, protože chyběly oba klíče. Pan Píš nebyl k zastižení, tak jsme si nechali poslat náhradní přímo z automobilky. Na tachometru bylo něco přes 59 tisíc kilometrů,“ vypověděl Dlouhý.

Zarazila ho ale svítící kontrolka o servisu s výměnou oleje. „Ze zakázkového listu jsem zjistil, že si servis provedl pan Píš sám před dvěma měsíci. Bylo mi to divné, proč by to dělal, když u služebních aut zaměstnanců provádějí servisní prohlídky mechanici na náklady firmy. A protože už se začalo po firmě šuškat, že u auta nesedí kilometry, oznámilo to vedení firmy policii,“ dodal Dlouhý.

Na rozdíl od Píše ale potvrdil, že zaměstnanci za překročení kilometrových limitů pokuty dostávali.