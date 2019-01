ČTK

Podle odvolacího senátu se muž dopustil méně závažného trestného činu, a to násilí proti úřední osobě. Dnešní verdikt, jehož součástí je i trest vyhoštění z ČR na deset let, nabyl právní moci.

Podle předsedy odvolacího senátu Martina Zelenky se nepodařilo prokázat, že si Červonikovas počínal v úmyslu policistu usmrtit. Soudce připomněl judikaturu Nejvyššího soudu, podle níž je jízda vozem v původním směru a konstantní rychlostí proti policistovi vedena úmyslem donutit policistu, aby neprovedl silniční kontrolu. Řidič uplatňující takto násilí vůči úřední osobě předpokládá, že policista uhne, případně je rozhodnutý jej objet.

"Nešlo o rychlé uskočení před vozidlem. Při vědomí rizika spočívajícího v tom, že obžalovaný nezačal zastavovat, začal policista ustupovat," popsal Zelenka děj, který se odehrál 28. listopadu 2017.

Červonikovas, kterému tehdy bylo 19 let a který nemá řidičský průkaz, převážel přes české území do Polska BMW ukradené v Rakousku. Ujížděl před policejní hlídkou a neuposlechl jejího pokynu k zastavení. U obce Paseky nad Jizerou v okrese Semily mu zatarasila cestu další hlídka, a to tak, že do jednoho jízdního pruhu postavila služební auto a do druhého si stoupl policista ve stejnokroji a reflexní vestě.

Zakryl si oči a jel



Litevec si podle rozsudku zakryl rukou oči a rychlostí 80 až 100 kilometrů v hodině zamířil s autem přímo na policistu, který musel uhnout stranou. Podle soudního znalce měl přitom mladík dostatek času na to, aby před zátarasem zabrzdil.

Sám policista už před Krajským soudem v Hradci Králové popsal, že před vozem nemusel vysloveně uskočit. "Když jsem viděl, že zrychluje, tak už jsem preventivně přecházel do strany. Když jsem vyhodnotil, že má zakrytý obličej, tak jsem radši uhnul úplně," uvedl.

Mladík tvrdí, že nechtěl nikomu ublížit. Dříve se hájil i tím, že si spletl brzdu s plynem. "Trest je strašně velký. To, co jsem provedl, se stalo poprvé v životě. Neměl jsem moc praxe v řízení motorových vozidel. Ve vazbě jsem pochopil životní chybu, kterou jsem udělal," prohlásil v dnešní závěrečné řeči. Muže čeká ještě další potrestání, a to ze strany rakouských soudů.

Za násilí proti úřední osobě lze uložit od půl roku do šesti let odnětí svobody. Vrchní soud tedy Litevci vyměřil trest v horní polovině sazby. "Byť je na území České republiky netrestaný, bylo nutno přihlédnout k tomu, že jeho trestná činnost byla spojena s další majetkovou trestnou činností, že se svou intenzitou blížila pokusu vraždy a že jde o trestnou činnost, která se v současné době velmi rozmáhá a kterou je třeba přísně trestat," konstatoval Zelenka.

Obdobný incident, jenž ovšem skončil smrtí, se stal v květnu 2014 na Mělnicku. Zdrogovaný řidič Josef Novák tam při ujíždění před hlídkou srazil zasahující policistku, která těžkým zraněním podlehla. Novák tvrdil, že se chtěl vyhnout srážce s policejním vozem, a proto strhl volant. Soudy však uvedly, že musel být vzhledem ke způsobu své jízdy srozuměný s možným tragickým následkem, a za vraždu ho potrestaly vězením v délce 16,5 roku.